В Тульской области объявили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки БПЛА объявлена в Тульской области, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2025
На территории Тульской области объявили опасность атаки беспилотников