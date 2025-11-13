https://ria.ru/20251113/trevoga-2054647224.html
В Кабардино-Балкарии объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2025
казбек коков
безопасность
