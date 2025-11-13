https://ria.ru/20251113/trevoga-2054647077.html
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности - РИА Новости, 13.11.2025
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T04:34:00+03:00
2025-11-13T04:34:00+03:00
2025-11-13T04:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_0:393:2944:2048_1920x0_80_0_0_b74f6ab6445a8171b679a8b744ac1cd7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/105773/79/1057737938_53:0:2784:2048_1920x0_80_0_0_5b9651dedd7044bc8b6b096f236efc19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей меняйло, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Меняйло, Безопасность
В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
В Северной Осетии объявили угрозу атаки беспилотников