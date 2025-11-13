Трамп вновь замазал синяк на руке тональным кремом

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь появился на публике с плотным слоем тонального крема на руке - ранее так он скрывал синяки, полученные, как заверяли в Белом доме, от частых рукопожатий, обратило внимание РИА Новости.

Президент появился на данном мероприятии с плотным слоем косметики на правой руке. При этом еще ночью (рано утром в четверг по московскому времени), подписывая бюджет правительства, американский лидер тональный крем не использовал - на обнародованных фотографиях и видео виден небольшой синяк на той же руке.