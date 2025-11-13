Рейтинг@Mail.ru
Трамп вновь замазал синяк на руке тональным кремом - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:44 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/tramp-2054877218.html
Трамп вновь замазал синяк на руке тональным кремом
Трамп вновь замазал синяк на руке тональным кремом - РИА Новости, 13.11.2025
Трамп вновь замазал синяк на руке тональным кремом
Президент США Дональд Трамп вновь появился на публике с плотным слоем тонального крема на руке - ранее так он скрывал синяки, полученные, как заверяли в Белом... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T23:44:00+03:00
2025-11-13T23:44:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
меланья трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034792123_0:0:3224:1814_1920x0_80_0_0_cfded49df3ab3dfce9c1a743a33b64db.jpg
https://ria.ru/20250717/tramp-2029806830.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0c/2034792123_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_ff13f0fc8d58adc8dd9026fd195023c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, меланья трамп
В мире, США, Дональд Трамп, Меланья Трамп
Трамп вновь замазал синяк на руке тональным кремом

Трамп вновь появился на публике с толстым слоем тонального крема на руке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь появился на публике с плотным слоем тонального крема на руке - ранее так он скрывал синяки, полученные, как заверяли в Белом доме, от частых рукопожатий, обратило внимание РИА Новости.
Трамп в четверг после возобновления работы правительства, которое не функционировало 43 дня, подписал указ в рамках проекта первой леди Меланьи Трамп по финансовой помощи детям, воспитывающимся в приемных семьях.
Президент появился на данном мероприятии с плотным слоем косметики на правой руке. При этом еще ночью (рано утром в четверг по московскому времени), подписывая бюджет правительства, американский лидер тональный крем не использовал - на обнародованных фотографиях и видео виден небольшой синяк на той же руке.
В июле пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что по итогам медицинского обследования у лидера США выявлена хроническая венозная недостаточность. Она также объясняла наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента.
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Врачи обнаружили у Трампа хроническое заболевание
17 июля, 21:07
 
В миреСШАДональд ТрампМеланья Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала