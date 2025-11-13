https://ria.ru/20251113/tramp-2054877218.html
Трамп вновь замазал синяк на руке тональным кремом
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вновь появился на публике с плотным слоем тонального крема на руке - ранее так он скрывал синяки, полученные, как заверяли в Белом доме, от частых рукопожатий, обратило внимание РИА Новости.
Трамп
в четверг после возобновления работы правительства, которое не функционировало 43 дня, подписал указ в рамках проекта первой леди Меланьи Трамп
по финансовой помощи детям, воспитывающимся в приемных семьях.
Президент появился на данном мероприятии с плотным слоем косметики на правой руке. При этом еще ночью (рано утром в четверг по московскому времени), подписывая бюджет правительства, американский лидер тональный крем не использовал - на обнародованных фотографиях и видео виден небольшой синяк на той же руке.
В июле пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что по итогам медицинского обследования у лидера США
выявлена хроническая венозная недостаточность. Она также объясняла наличие синяка частыми ежедневными рукопожатиями президента.