Трамп первым указом после шатдауна выделил деньги в рамках проекта жены - РИА Новости, 13.11.2025
23:14 13.11.2025
Трамп первым указом после шатдауна выделил деньги в рамках проекта жены
Трамп первым указом после шатдауна выделил деньги в рамках проекта жены
Президент США Дональд Трамп после возобновления работы правительства, которое не функционировало 43 дня, подписал указ в рамках проекта первой леди Меланьи... РИА Новости, 13.11.2025
в мире, сша, меланья трамп, дональд трамп
В мире, США, Меланья Трамп, Дональд Трамп
Трамп первым указом после шатдауна выделил деньги в рамках проекта жены

Трамп подписал указ о финансовой помощи детям, воспитывающимся в приемных семьях

Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после возобновления работы правительства, которое не функционировало 43 дня, подписал указ в рамках проекта первой леди Меланьи Трамп по финансовой помощи детям, воспитывающимся в приемных семьях, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне закончился самый длительный в США перерыв в работе правительства, которое в четверг снова функционирует. Конгресс, который с 1 октября не мог согласовать бюджет, поддержал компромиссный вариант до 30 января. Федеральные власти не функционировали 43 дня. Прошлый антирекорд тоже принадлежит Трампу: в январе 2019 года завершился 35-дневный перерыв. Трамп тогда чуть не объявил чрезвычайное положение из-за шатдауна.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Би-би-си искажала речь Трампа дважды, пишет Telegraph
Вчера, 21:26
Первый исполнительный указ, который Трамп подписывает после возобновления работы правительства, касается проекта его супруги Fostering the Future ("Поощряя будущее"): воспитанники приемных семей получат стипендии на образование.
Ранее Трамп обещал чек на 2 тысячи долларов людям с невысоким доходом, но для этого ему придется просить разрешения конгресса.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Белый дом: Трамп не сможет раздать гражданам по две тысячи долларов
Вчера, 20:25
 
