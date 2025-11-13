https://ria.ru/20251113/tramp-2054875714.html
Трамп первым указом после шатдауна выделил деньги в рамках проекта жены
Трамп первым указом после шатдауна выделил деньги в рамках проекта жены - РИА Новости, 13.11.2025
Трамп первым указом после шатдауна выделил деньги в рамках проекта жены
Президент США Дональд Трамп после возобновления работы правительства, которое не функционировало 43 дня, подписал указ в рамках проекта первой леди Меланьи...
Трамп первым указом после шатдауна выделил деньги в рамках проекта жены
Трамп подписал указ о финансовой помощи детям, воспитывающимся в приемных семьях
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после возобновления работы правительства, которое не функционировало 43 дня, подписал указ в рамках проекта первой леди Меланьи Трамп по финансовой помощи детям, воспитывающимся в приемных семьях, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне закончился самый длительный в США
перерыв в работе правительства, которое в четверг снова функционирует. Конгресс, который с 1 октября не мог согласовать бюджет, поддержал компромиссный вариант до 30 января. Федеральные власти не функционировали 43 дня. Прошлый антирекорд тоже принадлежит Трампу
: в январе 2019 года завершился 35-дневный перерыв. Трамп тогда чуть не объявил чрезвычайное положение из-за шатдауна.
Первый исполнительный указ, который Трамп подписывает после возобновления работы правительства, касается проекта его супруги Fostering the Future ("Поощряя будущее"): воспитанники приемных семей получат стипендии на образование.
Ранее Трамп обещал чек на 2 тысячи долларов людям с невысоким доходом, но для этого ему придется просить разрешения конгресса.