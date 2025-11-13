Президент США Дональд Трамп выступает перед высшим военным руководством США на базе морской пехоты в Куантико. Архивное фото

Трамп первым указом после шатдауна выделил деньги в рамках проекта жены

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после возобновления работы правительства, которое не функционировало 43 дня, подписал указ в рамках проекта первой леди Меланьи Трамп по финансовой помощи детям, воспитывающимся в приемных семьях, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне закончился самый длительный в США перерыв в работе правительства, которое в четверг снова функционирует. Конгресс, который с 1 октября не мог согласовать бюджет, поддержал компромиссный вариант до 30 января. Федеральные власти не функционировали 43 дня. Прошлый антирекорд тоже принадлежит Трампу : в январе 2019 года завершился 35-дневный перерыв. Трамп тогда чуть не объявил чрезвычайное положение из-за шатдауна.

Первый исполнительный указ, который Трамп подписывает после возобновления работы правительства, касается проекта его супруги Fostering the Future ("Поощряя будущее"): воспитанники приемных семей получат стипендии на образование.