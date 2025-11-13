Рейтинг@Mail.ru
Трамп планирует посетить форум в Давосе в 2026 году, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
23:05 13.11.2025
Трамп планирует посетить форум в Давосе в 2026 году, сообщили СМИ
Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2026 года, что может... РИА Новости, 13.11.2025
в мире
сша
швейцария
дональд трамп
Новости
в мире, сша, швейцария, дональд трамп
В мире, США, Швейцария, Дональд Трамп
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2026 года, что может свидетельствовать о потеплении отношений Вашингтона и Берна на фоне подготовки торговой сделки, передает в четверг агентство Блумберг со ссылкой на осведомлённые источники.
По данным агентства, Трамп планирует прибыть в Швейцарию с крупной делегацией. Он не присутствовал на январской сессии форума после инаугурации, выступив тогда по видеосвязи. Источники подчеркивают, что планы на визит в 2026 году еще не окончательные и могут быть изменены.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Трампу представили новые варианты действий в Венесуэле, сообщили СМИ
Вчера, 21:06
Как отмечает Блумберг, приезд Трампа станет для Швейцарии шансом восстановить отношения с Соединенными Штатами после напряженного года. В 2025 году Берну не удалось заключить торговое соглашение с США, и после провала переговоров Трамп ввел 39-процентные пошлины на швейцарский экспорт - самые высокие среди введенных для развитых экономик. Тарифы действуют с августа, и с тех пор швейцарские власти добиваются их пересмотра.
Отношения начали улучшаться после того, как группа швейцарских миллиардеров и бизнесменов представила Трампу в Овальном кабинете свои аргументы в пользу снижения пошлин, уточняет агентство. В среду вечером швейцарские переговорщики прибыли в Вашингтон для финализации проекта соглашения о снижении пошлин. В четверг, как следует из материала агентства, они должны встретиться с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Белый дом: Трамп не сможет раздать гражданам по две тысячи долларов
Вчера, 20:25
 
