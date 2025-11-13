Трамп планирует посетить форум в Давосе в 2026 году, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намерен принять участие в ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе в январе 2026 года, что может свидетельствовать о потеплении отношений Вашингтона и Берна на фоне подготовки торговой сделки, передает в четверг агентство Блумберг со ссылкой на осведомлённые источники.
Как отмечает Блумберг, приезд Трампа станет для Швейцарии шансом восстановить отношения с Соединенными Штатами после напряженного года. В 2025 году Берну не удалось заключить торговое соглашение с США, и после провала переговоров Трамп ввел 39-процентные пошлины на швейцарский экспорт - самые высокие среди введенных для развитых экономик. Тарифы действуют с августа, и с тех пор швейцарские власти добиваются их пересмотра.
Отношения начали улучшаться после того, как группа швейцарских миллиардеров и бизнесменов представила Трампу в Овальном кабинете свои аргументы в пользу снижения пошлин, уточняет агентство. В среду вечером швейцарские переговорщики прибыли в Вашингтон для финализации проекта соглашения о снижении пошлин. В четверг, как следует из материала агентства, они должны встретиться с торговым представителем США Джеймисоном Гриром.