Рейтинг@Mail.ru
Би-би-си искажала речь Трампа дважды, пишет Telegraph - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:26 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/tramp-2054867244.html
Би-би-си искажала речь Трампа дважды, пишет Telegraph
Би-би-си искажала речь Трампа дважды, пишет Telegraph - РИА Новости, 13.11.2025
Би-би-си искажала речь Трампа дважды, пишет Telegraph
Британская телерадиокорпорация Би-би-си искажала речь президента США Дональда Трампа таким образом, что создавалось впечатление призыва к насильственным... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T21:26:00+03:00
2025-11-13T21:26:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
би-би-си
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_468cb1801241b2c00df7eee079733310.jpg
https://ria.ru/20251112/zaharova-2054401498.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/08/2053655142_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_679c3ee7fc9928fbe490dacda92d7bd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, би-би-си
В мире, США, Дональд Трамп, Би-би-си
Би-би-си искажала речь Трампа дважды, пишет Telegraph

Telegraph: Би-би-си искажала речь Трампа дважды, первый раз в 2022 году

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 13 ноя - РИА Новости. Британская телерадиокорпорация Би-би-си искажала речь президента США Дональда Трампа таким образом, что создавалось впечатление призыва к насильственным действиям, не только в 2024 году, но и в 2022 году в передаче Newsnight, передает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Би-би-си дважды смонтировала видеозапись выступления Дональда Трампа и проигнорировала опасения, которые были высказаны по этому поводу. Смонтированные кадры речи, которые были показаны в эпизоде передачи Newsnight в 2022 году, создавали впечатление, что Трамп подстрекал своих сторонников к беспорядкам", - пишет издание.
Как сообщается, в передаче Newsnight, показанной в эфире 9 июня 2022 года, Би-би-си смонтировала два фрагмента речи Трампа так, будто президент призывал своих сторонников идти вместе с ним к зданию капитолия, чтобы "сражаться изо всех сил". На самом же деле слова Трампа о том, что нужно идти к капитолию, и о том, что нужно "сражаться изо всех сил", были сказаны в разные моменты выступления и не были связаны друг с другом. В самой передаче рассказывалось о слушаниях в Сенате США по поводу беспорядков в капитолии.
При этом руководство телеканала проигнорировало опасения Белого дома по поводу искажения и пресекло любое обсуждение этого вопроса, отмечает газета.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Захарова назвала действия Би-би-си преступлением
12 ноября, 10:19
 
В миреСШАДональд ТрампБи-би-си
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала