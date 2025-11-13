Би-би-си искажала речь Трампа дважды, пишет Telegraph

ЛОНДОН, 13 ноя - РИА Новости. Британская телерадиокорпорация Би-би-си искажала речь президента США Дональда Трампа таким образом, что создавалось впечатление призыва к насильственным действиям, не только в 2024 году, но и в 2022 году в передаче Newsnight, передает газета Telegraph со ссылкой на источники.
"Би-би-си дважды смонтировала видеозапись выступления Дональда Трампа и проигнорировала опасения, которые были высказаны по этому поводу. Смонтированные кадры речи, которые были показаны в эпизоде передачи Newsnight в 2022 году, создавали впечатление, что Трамп подстрекал своих сторонников к беспорядкам", - пишет издание.
Как сообщается, в передаче Newsnight, показанной в эфире 9 июня 2022 года, Би-би-си смонтировала два фрагмента речи Трампа так, будто президент призывал своих сторонников идти вместе с ним к зданию капитолия, чтобы "сражаться изо всех сил". На самом же деле слова Трампа о том, что нужно идти к капитолию, и о том, что нужно "сражаться изо всех сил", были сказаны в разные моменты выступления и не были связаны друг с другом. В самой передаче рассказывалось о слушаниях в Сенате США по поводу беспорядков в капитолии.
При этом руководство телеканала проигнорировало опасения Белого дома по поводу искажения и пресекло любое обсуждение этого вопроса, отмечает газета.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.
