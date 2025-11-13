Трампу представили новые варианты действий в Венесуэле, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу на текущей неделе представили обновленные варианты возможных военных действий в Венесуэле, сообщил CBS News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, новые сценарии включают удары по наземным целям. Во время встречи в Белом доме Трампа о них проинформировали министр войны Пит Хегсет, председатель Комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн и другие старшие представители военных кругов. Источники отмечают, что окончательное решение пока не принято.
Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти сообщения. Собеседники издания уточнили, что данные для проработки потенциальных операций предоставило разведсообщество. При этом директор Национальной разведки США Тулси Габбард не присутствовала на встрече.
CBS напомнил, что в начале недели авианосная группа USS Gerald Ford вошла в зону Южного командования США, отвечающего за операции в Карибском регионе и Южной Америке. В районе уже разместили эсминцы, авиацию и силы спецопераций.
Обострение между США и Венесуэлой
США в последние недели не раз использовали вооруженные силы для уничтожения в Карибском море катеров, которые якобы перевозили наркотики. По заявлениям властей, подобные операции проходят в целях борьбы с транснациональной преступностью и наркоторговлей.
Из-за этого отношения Каракаса и Вашингтона значительно обострились. Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в республике для дестабилизации правительства Николаса Мадуро. А американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет его арестовать. Утверждается, что президент Венесуэлы "использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты".
В конце октября издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что американский вертолетоносец Iwo Jima и сопровождающие его корабли находятся примерно в 200 километрах от острова Ла-Орчила. Там расположены одна из ключевых авиабаз и радиолокационные комплексы Венесуэлы. В свою очередь, издание Miami Herald писало, что Штаты могут нанести удары по целям на территории республики в ближайшие дни.
Комментируя эти сообщения, Трамп заявил, что американские военные не планируют атаковать Венесуэлу. А глава Госдепа Марко Рубио назвал распространяемую в СМИ информацию ложной.
