Белый дом: Трамп не сможет раздать гражданам по две тысячи долларов
Белый дом: Трамп не сможет раздать гражданам по две тысячи долларов - РИА Новости, 13.11.2025
Белый дом: Трамп не сможет раздать гражданам по две тысячи долларов
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет признал, что обещание президента США Дональда Трампа выплатить по 2 тысячи долларов... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T20:25:00+03:00
2025-11-13T20:25:00+03:00
2025-11-13T20:25:00+03:00
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет признал, что обещание президента США Дональда Трампа выплатить по 2 тысячи долларов малоимущим в качестве дивидендов от пошлин потребует согласования конгрессом.
"Это потребует законодательных решений", - сказал Хассет журналистам.
При этом он заявил, что необходимые средства в бюджете найдутся, учитывая доход от пошлин.
"Будет достаточно возможностей, чтобы оплатить эти чеки и не влезать в бюджет", - заверил Хассет.
Чиновник не ответил, сотрудничает ли Белый дом с конгрессом по вопросу законопроекта, но заявил, что администрация "активно изучает вопрос".
Трамп
ранее пообещал по 2 тысячи долларов американцам с невысоким доходом в качестве дивидендов от пошлин.