Белый дом: Трамп не сможет раздать гражданам по две тысячи долларов - РИА Новости, 13.11.2025
20:25 13.11.2025
Белый дом: Трамп не сможет раздать гражданам по две тысячи долларов
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет признал, что обещание президента США Дональда Трампа выплатить по 2 тысячи долларов...
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
сша
в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Белый дом: Трамп не может раздать гражданам по $2 тысячи без одобрения конгресса

© Fotolia / Andrea IzzottiЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне
© Fotolia / Andrea Izzotti
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет признал, что обещание президента США Дональда Трампа выплатить по 2 тысячи долларов малоимущим в качестве дивидендов от пошлин потребует согласования конгрессом.
"Это потребует законодательных решений", - сказал Хассет журналистам.
При этом он заявил, что необходимые средства в бюджете найдутся, учитывая доход от пошлин.
"Будет достаточно возможностей, чтобы оплатить эти чеки и не влезать в бюджет", - заверил Хассет.
Чиновник не ответил, сотрудничает ли Белый дом с конгрессом по вопросу законопроекта, но заявил, что администрация "активно изучает вопрос".
Трамп ранее пообещал по 2 тысячи долларов американцам с невысоким доходом в качестве дивидендов от пошлин.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Белом доме заявили о готовности экономики США к последствиям пошлин
5 сентября, 19:50
 
В миреСШАДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
Заголовок открываемого материала