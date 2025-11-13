Белый дом: Трамп не сможет раздать гражданам по две тысячи долларов

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет признал, что обещание президента США Дональда Трампа выплатить по 2 тысячи долларов малоимущим в качестве дивидендов от пошлин потребует согласования конгрессом.

"Это потребует законодательных решений", - сказал Хассет журналистам.

При этом он заявил, что необходимые средства в бюджете найдутся, учитывая доход от пошлин.

"Будет достаточно возможностей, чтобы оплатить эти чеки и не влезать в бюджет", - заверил Хассет.

Чиновник не ответил, сотрудничает ли Белый дом с конгрессом по вопросу законопроекта, но заявил, что администрация "активно изучает вопрос".