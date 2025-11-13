Трамп хочет втянуть США в бессмысленные войны, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Действия президента США Дональда Трампа ведут страну к втягиванию сразу в три бессмысленных конфликта: с Ираном, Венесуэлой и Нигерией, пишет обозреватель Тед Снайдер в авторской статье для журнала American Conservative.
"Несмотря на то, что Трамп называет себя "президентом мира", он фактически подталкивает США к трём новым войнам - против Ирана, Венесуэлы и Нигерии. Все эти конфликты разрушат остатки репутации США как защитника международного порядка и лишь усугубят положение Америки в этих регионах. Все они бессмысленны, потому что основаны на ложных предпосылках", - отмечает автор статьи.
По словам Снайдера, угроза войны с Ираном строится на ошибочных представлениях о его ядерной программе. Американская разведка не располагает данными о том, что Тегеран создаёт ядерное оружие, а дипломатические механизмы уже доказали свою эффективность в урегулировании подобных споров, пишет он.
Аналогичным образом, продолжил Снайдер, угроза военных действий США против Венесуэлы также строится на ложных посылках: Вашингтон утверждает, что венесуэльские наркокартели представляют угрозу национальной безопасности США и что президент Николас Мадуро стоит во главе этих структур. Однако, по данным ООН и разведсообщества США, Венесуэла не является значимым центром производства или транзита наркотиков, а местные силовики, напротив, ведут борьбу с преступными группировками.
Отдельное внимание Снайдер уделяет угрозе военной операции США в Нигерии. Он отмечает, что представление о религиозной войне в стране между мусульманами и христианами упрощает действительность - насилие в Нигерии часто связано с конфликтами из-за земли и ресурсов, а не с верой.
"Текущие угрозы войны с Ираном, Венесуэлой и Нигерией основаны на ложных посылках. И вывод о том, что война необходима, тоже ложен. Вместо того чтобы устанавливать мир, защищать американцев и христиан, мы стоим на пороге новых бессмысленных войн и новых человеческих жертв", - считает автор.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Трамп ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление президента США, назвав его утверждения "тяжелейшим нарушением международного права".
