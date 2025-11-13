Трамп хочет втянуть США в бессмысленные войны, считает эксперт

Отдельное внимание Снайдер уделяет угрозе военной операции США в Нигерии. Он отмечает, что представление о религиозной войне в стране между мусульманами и христианами упрощает действительность - насилие в Нигерии часто связано с конфликтами из-за земли и ресурсов, а не с верой.