Би-би-си готовит официальное извинение перед Трампом, пишут СМИ

ЛОНДОН, 13 ноя - РИА Новости. Британская телерадиокорпорация Би-би-си готовит письмо с извинениями перед президентом США Дональдом Трампом за искажение его речи таким образом, что создавалось впечатление призыва к насильственным действиям, передает газета Telegraph со ссылкой на источники.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп считает британскую телерадиокорпорацию Би-би-си "левацкой пропагандистской машиной", которая финансируется за счет средств граждан Соединенного Королевства. По словам пресс-секретаря, в отношении Би-би-си "был подан иск", а принесет ли корпорация извинения Трампу в связи с предполагаемой "подделкой" его публичных высказываний, зависит "только от нее".
"Би-би-си готова принести извинения, а ее юристы работают над формулировкой ответа президенту США", - пишет издание.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.