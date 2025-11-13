Рейтинг@Mail.ru
Би-би-си готовит официальное извинение перед Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/tramp-2054744524.html
Би-би-си готовит официальное извинение перед Трампом, пишут СМИ
Би-би-си готовит официальное извинение перед Трампом, пишут СМИ - РИА Новости, 13.11.2025
Би-би-си готовит официальное извинение перед Трампом, пишут СМИ
Британская телерадиокорпорация Би-би-си готовит письмо с извинениями перед президентом США Дональдом Трампом за искажение его речи таким образом, что... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T13:55:00+03:00
2025-11-13T13:55:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
би-би-си
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251111/film-2054125378.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, би-би-си
В мире, США, Дональд Трамп, Би-би-си
Би-би-си готовит официальное извинение перед Трампом, пишут СМИ

Telegraph: Би-би-си готовит извинение перед Трампом за искажение его речи

© AP PhotoДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 13 ноя - РИА Новости. Британская телерадиокорпорация Би-би-си готовит письмо с извинениями перед президентом США Дональдом Трампом за искажение его речи таким образом, что создавалось впечатление призыва к насильственным действиям, передает газета Telegraph со ссылкой на источники.
В среду пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что Трамп считает британскую телерадиокорпорацию Би-би-си "левацкой пропагандистской машиной", которая финансируется за счет средств граждан Соединенного Королевства. По словам пресс-секретаря, в отношении Би-би-си "был подан иск", а принесет ли корпорация извинения Трампу в связи с предполагаемой "подделкой" его публичных высказываний, зависит "только от нее".
"Би-би-си готова принести извинения, а ее юристы работают над формулировкой ответа президенту США", - пишет издание.
Гендиректор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Адвокаты Трампа потребовали отозвать фильм Би-би-си, пригрозив иском
11 ноября, 11:13
 
В миреСШАДональд ТрампБи-би-си
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала