06:34 13.11.2025 (обновлено: 11:38 13.11.2025)
Трамп обвинил демократов в наслаждении страданиями американцев
Трамп обвинил демократов в наслаждении страданиями американцев

© Getty Images / Win McNameeПрезидент США Дональд Трамп во время подписания законопроекта о государственном бюджете. 13 ноября 2025 года
Президент США Дональд Трамп во время подписания законопроекта о государственном бюджете. 13 ноября 2025 года
ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в США в наслаждении от страдания граждан в связи с рекордным перерывом в работе правительства.
Ранее палата представителей США вслед за сенатом поддержала законопроект о государственном бюджете, который позволит завершить самый длинный в истории страны шатдаун.
"Большинство демократов в конгрессе были счастливы от страданий миллионов американцев. Они действительно страдали", – сказал Трамп в Белом доме перед подписанием соответствующего законопроекта.
