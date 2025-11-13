https://ria.ru/20251113/tramp-2054653451.html
Трамп обвинил демократов в наслаждении страданиями американцев
Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в США в наслаждении от страдания граждан в связи с рекордным перерывом в работе правительства. РИА Новости, 13.11.2025
Трамп: демократы были счастливы от страданий миллионов американцев