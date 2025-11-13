Рейтинг@Mail.ru
Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна - РИА Новости, 13.11.2025
06:30 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/tramp-2054652987.html
Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна
Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна - РИА Новости, 13.11.2025
Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна
Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны РИА Новости, 13.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подписал бюджет правительства после 43 дней шатдауна

Трамп подписал временный бюджет правительства США до 30 января

Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время ужина с лидерами стран Центральной Азии . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом временный бюджет правительства до 30 января, таким образом завершив самый длительный в истории страны перерыв в его работе, растянувшийся на 43 дня, передает корреспондент РИА Новости.
Документ Трамп подписал в Белом доме в ходе официальной церемонии.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Шатдаун в США привел к массовому ущербу, заявил Трамп
Вчера, 06:28
Согласно ранее распространенным ведомствами предписаниям для тех сотрудников, которых в отсутствие бюджета отправляли в недоплачиваемый отпуск, после объявления в СМИ или через официально от власти о том, что ассигнования согласованы, они должны явиться на службу. Таким образом сотрудники выйдут на рабочие места в четверг.
Сенат, а затем и конгресс согласовали компромиссный бюджет до конца января. К этому сроку разговоры о приближающемся шатдауне могут возобновиться, если конгресс не выйдет на договоренность о полноценном бюджете до конца финансового года.
Правительство США официально не работало с 1 октября, сотни тысяч сотрудников были отправлены в отпуск без сохранения зарплаты. Как сообщил Белый дом, из-за проблем с согласованием бюджета экономика в четвертом квартале нынешнего года замедлит рост на два процентных пункта.
Предыдущий антирекорд тоже принадлежал Трампу: в январе 2019 года завершился 35-дневный перерыв в работе правительства. Таким образом на президентство республиканца выпало в общей сложности больше дней без функционирующей власти, чем у всех остальных американских лидеров вместе. Мера весьма условная, потому что отсчет начинается с 1980 года, до этого срока правительство просто работало без бюджета, ожидая его согласования. Но тогдашний генпрокурор Бенджамин Сивилетти на случай отсутствия согласованного финансирования предложил президенту Джимми Картеру отправлять госслужащих в неоплачиваемый отпуск и закрывать ведомства, таким образом, он изобрел "шатдаун".
Спустя 40 лет, оценивая прошлый рекорд Трампа, Сивилетти сказал, что и представить не мог использование проблем с бюджетом в политических целях. До нынешнего антирекорда он не дожил.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Трамп заявил о работе над законом, отменяющим шатдаун
11 ноября, 03:31
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Лента новостей
