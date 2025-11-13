Шатдаун в США привел к массовому ущербу, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Шатдаун в США привел к массовому урону стране, включая отмену или задержку 20 тысяч авиарейсов и лишение зарплат более чем одного миллиона госслужащих, заявил президент США Дональд Трамп.

"Шатдаун демократов нанес огромный ущерб. Было отменено или задержано 20 тысяч рейсов… Они лишили более одного миллиона государственных служащих зарплаты и федеральных продовольственных талонов для миллионов и миллионов других нуждающихся американцев", - сообщил он в Белом доме.