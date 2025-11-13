https://ria.ru/20251113/tramp-2054652692.html
Трамп заявил, что демократы пытались шантажировать страну
Трамп заявил, что демократы пытались шантажировать страну - РИА Новости, 13.11.2025
Трамп заявил, что демократы пытались шантажировать страну
Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы не поддались на шантаж демократов и смогли согласовать бюджет, который он готов подписать. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T06:23:00+03:00
2025-11-13T06:23:00+03:00
2025-11-13T06:23:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034141230_0:58:2535:1484_1920x0_80_0_0_5cf526b72fa1b0eff872677be8492829.jpg
https://ria.ru/20251112/tramp-2054618920.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034141230_0:0:2265:1698_1920x0_80_0_0_67c34d7c249a598a225a0cd2ec35a3c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что демократы пытались шантажировать страну
Трамп заявил, что республиканцы не поддались на шантаж демократов