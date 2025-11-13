Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что демократы пытались шантажировать страну - РИА Новости, 13.11.2025
06:23 13.11.2025
Трамп заявил, что демократы пытались шантажировать страну
Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы не поддались на шантаж демократов и смогли согласовать бюджет, который он готов подписать. РИА Новости, 13.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
сша
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что республиканцы не поддались на шантаж демократов и смогли согласовать бюджет, который он готов подписать.
Ранее палата представителей США вслед за сенатом поддержала законопроект о государственном бюджете, который позволит завершить самый длинный в истории страны шатдаун.
"Мы посылаем ясный сигнал, что мы не поддаемся вымогательству. Вот, что это было. Демократы пытались шантажировать страну. Через минуту я подпишу законопроект", – сказал Трамп в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Трамп оценил потери США из-за шатдауна
12 ноября, 22:23
 
