https://ria.ru/20251113/tramp-2054646751.html
Трамп проведет разведывательный брифинг
Трамп проведет разведывательный брифинг - РИА Новости, 13.11.2025
Трамп проведет разведывательный брифинг
Президент США Дональд Трамп в 19.15 мск в четверг проведет разведывательный брифинг в закрытом от прессы формате, заявили в Белом доме. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T04:29:00+03:00
2025-11-13T04:29:00+03:00
2025-11-13T04:29:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152906/82/1529068256_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_d01bc2cc3ad7972ebff921ffaa9e59b4.jpg
https://ria.ru/20251113/tramp-2054644263.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152906/82/1529068256_0:0:1612:1208_1920x0_80_0_0_b149af480205f9c2a527a24d9d72e7d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп проведет разведывательный брифинг
Трамп проведет разведывательный брифинг в закрытом формате
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в 19.15 мск в четверг проведет разведывательный брифинг в закрытом от прессы формате, заявили в Белом доме.
"В 11.15 (19.15 мск - ред.) президент получает разведывательный брифинг в Овальном кабинете", - указано в расписании главы государства.
Тема брифинга не сообщается.
Позднее в два часа дня по вашингтонскому времени (21.00 мск) у Трампа
запланировано подписание исполнительного указа при участие первой леди Меланьи.