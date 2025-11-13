Рейтинг@Mail.ru
Трамп проведет разведывательный брифинг - РИА Новости, 13.11.2025
04:29 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/tramp-2054646751.html
Трамп проведет разведывательный брифинг
Трамп проведет разведывательный брифинг - РИА Новости, 13.11.2025
Трамп проведет разведывательный брифинг
Президент США Дональд Трамп в 19.15 мск в четверг проведет разведывательный брифинг в закрытом от прессы формате, заявили в Белом доме. РИА Новости, 13.11.2025
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп проведет разведывательный брифинг

Трамп проведет разведывательный брифинг в закрытом формате

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в 19.15 мск в четверг проведет разведывательный брифинг в закрытом от прессы формате, заявили в Белом доме.
"В 11.15 (19.15 мск - ред.) президент получает разведывательный брифинг в Овальном кабинете", - указано в расписании главы государства.
Тема брифинга не сообщается.
Позднее в два часа дня по вашингтонскому времени (21.00 мск) у Трампа запланировано подписание исполнительного указа при участие первой леди Меланьи.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Трамп подпишет законопроект о завершении шатдауна
Вчера, 03:56
 
СШАДональд ТрампВ мире
 
 
