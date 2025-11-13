https://ria.ru/20251113/tramp-2054644263.html
Трамп подпишет законопроект о завершении шатдауна
ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. Белый дом подтвердил, что президент США Дональд Трамп подпишет законопроект о завершении шатдауна вечером в среду по местному времени (ранним утром в четверг по Москве).
"В 21.45 (05.45 четверга мск) президент подписывает поправку сената к законопроекту H.R. 5371 - Закон о продолжении финансирования", - указано в обновленном расписании главы государства.
При этом в настоящее время в палате представителей конгресса США до сих пор продолжаются дебаты перед предстоящим голосованием, на котором законодатели должны утвердить законопроект о временном финансировании работы правительства.