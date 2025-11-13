Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о работе бригады РХБЗ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/tosochka-2054666872.html
Минобороны рассказало о работе бригады РХБЗ на Краснолиманском направлении
Минобороны рассказало о работе бригады РХБЗ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 13.11.2025
Минобороны рассказало о работе бригады РХБЗ на Краснолиманском направлении
Расчеты ТОС- 2 "Тосочка" бригады РХБЗ группировки войск "Запад" наносят разрушительные удары по противнику на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T09:07:00+03:00
2025-11-13T09:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
войска рхбз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981208064_0:137:2999:1824_1920x0_80_0_0_8c3bcd89e4a861b3dc855304cc1d5e60.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981208064_136:0:2864:2046_1920x0_80_0_0_14e56150b76ab4093635556b6fc9acb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Войска РХБЗ
Минобороны рассказало о работе бригады РХБЗ на Краснолиманском направлении

ТОС- 2 "Тосочка" бригады РХБЗ нанесли удар по ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкБоевой расчет тяжелой огнеметной системы "Тосочка"
Боевой расчет тяжелой огнеметной системы Тосочка - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в медиабанк
Боевой расчет тяжелой огнеметной системы "Тосочка"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расчеты ТОС- 2 "Тосочка" бригады РХБЗ группировки войск "Запад" наносят разрушительные удары по противнику на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ.
«
"В результате точной работы нанесен значительный урон врагу. Уничтожены группы личного состава и ключевые объекты инфраструктуры, используемые украинскими формированиями. Применение РСЗО позволяет эффективно разрушать вражеские укрепрайоны и обеспечивать продвижение российских штурмовых подразделений. Безопасность работы тяжелых огнеметных систем обеспечивают группы огневой поддержки. Они прикрывают боевые машины от атак FPV-дронов", - говорится в сообщении ведомства.
Подразделения 27-й отдельной гвардейской бригады радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Запад" успешно выполняют задачи по поражению целей противника в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении, отметили в министерстве обороны России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Войска РХБЗ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала