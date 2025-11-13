Минобороны рассказало о работе бригады РХБЗ на Краснолиманском направлении

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Расчеты ТОС- 2 "Тосочка" бригады РХБЗ группировки войск "Запад" наносят разрушительные удары по противнику на Краснолиманском направлении, сообщило Минобороны РФ.
"В результате точной работы нанесен значительный урон врагу. Уничтожены группы личного состава и ключевые объекты инфраструктуры, используемые украинскими формированиями. Применение РСЗО позволяет эффективно разрушать вражеские укрепрайоны и обеспечивать продвижение российских штурмовых подразделений. Безопасность работы тяжелых огнеметных систем обеспечивают группы огневой поддержки. Они прикрывают боевые машины от атак FPV-дронов", - говорится в сообщении ведомства.
Подразделения 27-й отдельной гвардейской бригады радиационной, химической и биологической защиты группировки войск "Запад" успешно выполняют задачи по поражению целей противника в зоне проведения специальной военной операции на краснолиманском направлении, отметили в министерстве обороны России.
