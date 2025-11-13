Рейтинг@Mail.ru
Страны G7 выступили против торговых препятствий между США и Китаем - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:22 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/torgovlya-2054628576.html
Страны G7 выступили против торговых препятствий между США и Китаем
Страны G7 выступили против торговых препятствий между США и Китаем - РИА Новости, 13.11.2025
Страны G7 выступили против торговых препятствий между США и Китаем
Главы МИД стран G7 на фоне разногласий между США и Китаем не поддерживают создание торговых препятствий, в том числе в сфере критически важных минералов,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T00:22:00+03:00
2025-11-13T00:22:00+03:00
в мире
сша
китай
g7
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cecaa15784a8fb3963b56ca39bad3f18.jpg
https://ria.ru/20251111/kitaj-2054084282.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7a9524f618fa1fa338fcebdca0d89170.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, g7
В мире, США, Китай, G7
Страны G7 выступили против торговых препятствий между США и Китаем

Главы МИД стран G7 не поддерживают создание торговых барьеров между США и Китаем

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао в Пекине
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Гуомао в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 13 ноя — РИА Новости. Главы МИД стран G7 на фоне разногласий между США и Китаем не поддерживают создание торговых препятствий, в том числе в сфере критически важных минералов, говорится в заявлении, опубликованном в среду вечером на сайте канадского МИД.
"Мы выразили особую обеспокоенность использованием нерыночных мер и практик для подрыва цепочек поставок критически важных минералов, а также другими рыночными искажениями, включая избыточные мощности. В этой связи мы приветствуем итоги недавних американо-китайских обсуждений и призываем избегать любых будущих политических барьеров для предсказуемой торговли, включая в сфере критических минералов", — говорится в документе.
Страны G7 также договорились предпринимать конкретные шаги совместно с партнёрами для снижения уязвимостей, уменьшения зависимости и укрепления экономической устойчивости и безопасности.
Добыча редкоземельных металлов в провинции Чжэцзян, Китай - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Китай разрабатывает план поставки редкоземельных металлов в США, пишут СМИ
11 ноября, 07:30
 
В миреСШАКитайG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала