Путин выразил соболезнования в связи со смертью профессора СПбГУ Толстого

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной почетного профессора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгия (Юрия) Толстого, под руководством которого учился.

Телеграмму от президента со словами соболезнования зачитал декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов на гражданской панихиде, которая прошла в четверг в вузе.

"Примите глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Георгия Кирилловича Толстого. Георгий Кириллович был выдающимся ученым, мудрым, талантливым педагогом и наставником. Он всегда трудился творчески, с полной отдачей, был центром притяжения для студентов, аспирантов, коллег, с которыми щедро делился своими знаниями, идеями, опытом. Добрая память об академике Толстом навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и учеников, коллег и выпускников университета", - говорится в телеграмме.

Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).

Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг.