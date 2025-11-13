Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил соболезнования в связи со смертью профессора СПбГУ Толстого - РИА Новости, 13.11.2025
12:30 13.11.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью профессора СПбГУ Толстого
Путин выразил соболезнования в связи со смертью профессора СПбГУ Толстого - РИА Новости, 13.11.2025
Путин выразил соболезнования в связи со смертью профессора СПбГУ Толстого
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной почетного профессора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ)... РИА Новости, 13.11.2025
россия, владимир путин, дмитрий медведев, санкт-петербургский государственный университет
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Санкт-Петербургский государственный университет
Путин выразил соболезнования в связи со смертью профессора СПбГУ Толстого

Путин назвал профессора СПбГУ Толстого выдающимся ученым

© Фото : Санкт-Петербургский государственный университетПрофессор кафедры гражданского права СПбГУ Юрий Толстой
Профессор кафедры гражданского права СПбГУ Юрий Толстой - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : Санкт-Петербургский государственный университет
Профессор кафедры гражданского права СПбГУ Юрий Толстой. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной почетного профессора Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Георгия (Юрия) Толстого, под руководством которого учился.
Телеграмму от президента со словами соболезнования зачитал декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов на гражданской панихиде, которая прошла в четверг в вузе.
"Примите глубокие соболезнования, искренние слова сочувствия и поддержки в связи с кончиной Георгия Кирилловича Толстого. Георгий Кириллович был выдающимся ученым, мудрым, талантливым педагогом и наставником. Он всегда трудился творчески, с полной отдачей, был центром притяжения для студентов, аспирантов, коллег, с которыми щедро делился своими знаниями, идеями, опытом. Добрая память об академике Толстом навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и учеников, коллег и выпускников университета", - говорится в телеграмме.
Вуз в понедельник сообщил о смерти Толстого на 99-м году жизни. Согласно материалам университета, под руководством Толстого учились, в частности, президент РФ Владимир Путин, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, а также министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Как сообщается в материалах на сайте вуза, Толстой родился 24 сентября 1927 года в семье инженера и преподавателя иностранных языков. Он поступил на первый курс юридического факультета университета сразу после окончания Великой Отечественной войны, а преподавательскую деятельность начал уже в 1952 году. В 1956 году Толстой стал доцентом, в 1972 году – профессором кафедры гражданского права Ленинградского государственного университета (ныне СПбГУ).
Толстой является автором более 200 научных трудов, включая 10 монографий, а также нескольких автобиографических книг.
В преддверии 95-летнего юбилея в сентябре 2022 года Толстой стал полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1999 году он также был удостоен высшей ведомственной медали министерства юстиции РФ — памятной медали имени Анатолия Кони. Ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Российской Федерации, а также почетного работника юстиции России.
Прощание с ученым-правоведом, академиком РАН Георгием (Юрием) Толстым - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Путин и Медведев прислали венки на прощание с профессором СПбГУ Толстым
