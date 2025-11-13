Рейтинг@Mail.ru
Более 20 автомобилей Tesla сгорели на парковке автосалона во Франции - РИА Новости, 13.11.2025
17:09 13.11.2025
Более 20 автомобилей Tesla сгорели на парковке автосалона во Франции
Более 20 автомобилей Tesla сгорели на парковке автосалона во Франции
Более 20 автомобилей Tesla сгорели на парковке автосалона во французской коммуне Ле-Пен-Мирабо в пригороде Марселя, сообщил в четверг телеканал BFMTV. РИА Новости, 13.11.2025
авто, марсель, tesla motors, франция, в мире
Авто, Марсель, Tesla motors, Франция, В мире
Более 20 автомобилей Tesla сгорели на парковке автосалона во Франции

Более 20 автомобилей Tesla сгорели на парковке автосалона в Марселе

© Фото : J.P.Сгоревшие автомобили Tesla на парковке автосалона во коммуне Ле-Пен-Мирабо, Франция
Сгоревшие автомобили Tesla на парковке автосалона во коммуне Ле-Пен-Мирабо, Франция - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : J.P.
Сгоревшие автомобили Tesla на парковке автосалона во коммуне Ле-Пен-Мирабо, Франция
ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости. Более 20 автомобилей Tesla сгорели на парковке автосалона во французской коммуне Ле-Пен-Мирабо в пригороде Марселя, сообщил в четверг телеканал BFMTV.
"Двадцать четыре машины Tesla были уничтожены в результате пожара на парковке автосалона этой марки в Ле-Пен-Мирабо", - говорится в материале.
По данным пожарной службы, возгорание началось примерно в три часа утра (5.00 мск), к борьбе с огнем были привлечены около 50 пожарных. Здание автосалона и ещё 50 машин, расположенных неподалеку, удалось сохранить, сообщает служба.
Пожар был потушен за три часа, и утром автосалон открылся для посетителей в штатном режиме, несмотря на нанесенный парковке ущерб, передает BFMTV. На настоящий момент установить причину пожара невозможно, было начато внутреннее расследование, сообщает телеканал.
Суперкомпьютер - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Tesla распускает команду по разработке суперкомпьютера Dojo, пишут СМИ
