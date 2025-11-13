https://ria.ru/20251113/tesla-2054817883.html
Более 20 автомобилей Tesla сгорели на парковке автосалона во Франции
Более 20 автомобилей Tesla сгорели на парковке автосалона во французской коммуне Ле-Пен-Мирабо в пригороде Марселя, сообщил в четверг телеканал BFMTV. РИА Новости, 13.11.2025
ПАРИЖ, 13 ноя – РИА Новости.
Более 20 автомобилей Tesla сгорели на парковке автосалона во французской коммуне Ле-Пен-Мирабо в пригороде Марселя, сообщил в четверг телеканал BFMTV
.
"Двадцать четыре машины Tesla
были уничтожены в результате пожара на парковке автосалона этой марки в Ле-Пен-Мирабо", - говорится в материале.
По данным пожарной службы, возгорание началось примерно в три часа утра (5.00 мск), к борьбе с огнем были привлечены около 50 пожарных. Здание автосалона и ещё 50 машин, расположенных неподалеку, удалось сохранить, сообщает служба.
Пожар был потушен за три часа, и утром автосалон открылся для посетителей в штатном режиме, несмотря на нанесенный парковке ущерб, передает BFMTV. На настоящий момент установить причину пожара невозможно, было начато внутреннее расследование, сообщает телеканал.