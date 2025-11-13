Московские таможенники нашли в посылках дровосека-титана и жука-носорога

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Крупнейшего в мире дровосека-титана и жуков-носорогов нашли московские таможенники в посылках из Перу, всего обнаружено 200 высушенных экзотических жуков, суммарная стоимость которых оценивается в 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ФТС России.