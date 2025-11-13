Московские таможенники нашли в посылках дровосека-титана и жука-носорога

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Крупнейшего в мире дровосека-титана и жуков-носорогов нашли московские таможенники в посылках из Перу, всего обнаружено 200 высушенных экзотических жуков, суммарная стоимость которых оценивается в 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ФТС России.
По данным ведомства, экспертиза установила, что обнаруженные насекомые принадлежат неотропическому царству, охватывающему территорию Центральной и Южной Америки. В посылке были жуки-долгоносики и жуки-носороги, а также крупнейший в мире ночной дровосек-титан из семейства усачей длиной почти 20 сантиметров.
В пресс-службе уточнили, что редких жуков обнаружили при помощи рентген-установки в ходе досмотра двух почтовых отправлений, адресованных жителям Ставропольского края. Каждая особь была прикреплена к картонной подложке и находилась под плотным слоем целлофана. В ведомстве добавили, что сопроводительные документы на товар отсутствовали, в результате чего посылки были возвращены отправителю.
