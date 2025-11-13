Рейтинг@Mail.ru
Московские таможенники нашли в посылках дровосека-титана и жука-носорога - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 13.11.2025 (обновлено: 11:28 13.11.2025)
https://ria.ru/20251113/tamozhnya-2054697003.html
Московские таможенники нашли в посылках дровосека-титана и жука-носорога
Московские таможенники нашли в посылках дровосека-титана и жука-носорога - РИА Новости, 13.11.2025
Московские таможенники нашли в посылках дровосека-титана и жука-носорога
Крупнейшего в мире дровосека-титана и жуков-носорогов нашли московские таможенники в посылках из Перу, всего обнаружено 200 высушенных экзотических жуков,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:25:00+03:00
2025-11-13T11:28:00+03:00
перу
россия
москва
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054697563_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a040a6c1143678cf828b01570ee5b252.jpg
https://ria.ru/20230410/cherep-1864276631.html
перу
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0d/2054697563_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fcf5c4607ee8d22fbd0fb31a36addfe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
перу, россия, москва, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Перу, Россия, Москва, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Московские таможенники нашли в посылках дровосека-титана и жука-носорога

Московские таможенники нашли в посылках из Перу дровосека-титана и жука-носорога

© Фото : ФТС РоссииГигантских жуков обнаружили таможенники в посылках из Перу
Гигантских жуков обнаружили таможенники в посылках из Перу - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© Фото : ФТС России
Гигантских жуков обнаружили таможенники в посылках из Перу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Крупнейшего в мире дровосека-титана и жуков-носорогов нашли московские таможенники в посылках из Перу, всего обнаружено 200 высушенных экзотических жуков, суммарная стоимость которых оценивается в 1,5 миллиона рублей, сообщила пресс-служба ФТС России.
"Сотрудники Центральной почтовой таможни в Москве обнаружили 200 высушенных экзотических жуков в посылках из Перу. Специалисты оценили стоимость насекомых в 1,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, экспертиза установила, что обнаруженные насекомые принадлежат неотропическому царству, охватывающему территорию Центральной и Южной Америки. В посылке были жуки-долгоносики и жуки-носороги, а также крупнейший в мире ночной дровосек-титан из семейства усачей длиной почти 20 сантиметров.
В пресс-службе уточнили, что редких жуков обнаружили при помощи рентген-установки в ходе досмотра двух почтовых отправлений, адресованных жителям Ставропольского края. Каждая особь была прикреплена к картонной подложке и находилась под плотным слоем целлофана. В ведомстве добавили, что сопроводительные документы на товар отсутствовали, в результате чего посылки были возвращены отправителю.
Человеческий череп в посылке в США, найденный в логистическом центре Внуково - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
Московские таможенники нашли череп в посылке, отправленной в США
10 апреля 2023, 15:34
 
ПеруРоссияМоскваФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала