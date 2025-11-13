https://ria.ru/20251113/tambov-2054668867.html
В аэропорту Тамбова сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Тамбова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 13.11.2025
