https://ria.ru/20251113/tallin-2054815915.html
В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России
В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России - РИА Новости, 13.11.2025
В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России
Запланированный на 31 мая 2026 года концерт американской группы Limp Bizkit, солист которой Фред Дерст ранее выступал в поддержку России, отменили в Таллине,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:00:00+03:00
2025-11-13T17:00:00+03:00
2025-11-13T17:00:00+03:00
россия
республика крым
таллин
фред дерст
владимир путин
limp bizkit
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98112/34/981123410_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_f0832ea90ff8c534ce07a5b42437ad9e.jpg
https://ria.ru/20250703/emin-2026951100.html
россия
республика крым
таллин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98112/34/981123410_308:0:2879:1928_1920x0_80_0_0_e942c869e9e86d8c3fc05d4a64724e9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, таллин, фред дерст, владимир путин, limp bizkit, в мире
Россия, Республика Крым, Таллин, Фред Дерст, Владимир Путин, Limp Bizkit, В мире
В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России
ERR: концерт Limp Bizkit, солист которой поддерживал РФ, отменяется в Таллине
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Запланированный на 31 мая 2026 года концерт американской группы Limp Bizkit, солист которой Фред Дерст ранее выступал в поддержку России, отменили в Таллине, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление компании-организатора Baltic Live Agency.
На прошлой неделе МИД Эстонии
назвал концерт Limp Bizkit
недопустимым из-за поддержки солистом России
после присоединения Крыма
. Как отмечалось, солист группы положительно отозвался в адрес России и президента РФ Владимира Путина
после присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году, что вызвало негативную реакцию эстонских властей.
"Сообщаем, что по причинам, не зависящим от организатора, концерт Limp Bizkit, запланированный на 31 мая 2026 года, отменяется. Приносим извинения", - цитирует ERR заявление организатора в соцсетях.
Согласно телерадиокомпании, предварительная продажа билетов должна была начаться на этой неделе в понедельник, но старт продаж был отложен.