Рейтинг@Mail.ru
В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/tallin-2054815915.html
В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России
В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России - РИА Новости, 13.11.2025
В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России
Запланированный на 31 мая 2026 года концерт американской группы Limp Bizkit, солист которой Фред Дерст ранее выступал в поддержку России, отменили в Таллине,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T17:00:00+03:00
2025-11-13T17:00:00+03:00
россия
республика крым
таллин
фред дерст
владимир путин
limp bizkit
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98112/34/981123410_0:0:2897:1630_1920x0_80_0_0_f0832ea90ff8c534ce07a5b42437ad9e.jpg
https://ria.ru/20250703/emin-2026951100.html
россия
республика крым
таллин
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98112/34/981123410_308:0:2879:1928_1920x0_80_0_0_e942c869e9e86d8c3fc05d4a64724e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, таллин, фред дерст, владимир путин, limp bizkit, в мире
Россия, Республика Крым, Таллин, Фред Дерст, Владимир Путин, Limp Bizkit, В мире
В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России

ERR: концерт Limp Bizkit, солист которой поддерживал РФ, отменяется в Таллине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСолист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст
Солист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Солист американской группы Limp Bizkit Фред Дерст. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Запланированный на 31 мая 2026 года концерт американской группы Limp Bizkit, солист которой Фред Дерст ранее выступал в поддержку России, отменили в Таллине, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление компании-организатора Baltic Live Agency.
На прошлой неделе МИД Эстонии назвал концерт Limp Bizkit недопустимым из-за поддержки солистом России после присоединения Крыма. Как отмечалось, солист группы положительно отозвался в адрес России и президента РФ Владимира Путина после присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году, что вызвало негативную реакцию эстонских властей.
"Сообщаем, что по причинам, не зависящим от организатора, концерт Limp Bizkit, запланированный на 31 мая 2026 года, отменяется. Приносим извинения", - цитирует ERR заявление организатора в соцсетях.
Согласно телерадиокомпании, предварительная продажа билетов должна была начаться на этой неделе в понедельник, но старт продаж был отложен.
Певец Эмин Агаларов - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Концерт певца Эмина под Калининградом перенесли на год
3 июля, 15:27
 
РоссияРеспублика КрымТаллинФред ДерстВладимир ПутинLimp BizkitВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала