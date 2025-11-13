В Таллине отменили концерт Limp Bizkit из-за поддержки России

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Запланированный на 31 мая 2026 года концерт американской группы Limp Bizkit, солист которой Фред Дерст ранее выступал в поддержку России, отменили в Таллине, сообщает эстонская телерадиокомпания ERR со ссылкой на заявление компании-организатора Baltic Live Agency.

"Сообщаем, что по причинам, не зависящим от организатора, концерт Limp Bizkit, запланированный на 31 мая 2026 года, отменяется. Приносим извинения", - цитирует ERR заявление организатора в соцсетях.