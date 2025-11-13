Рейтинг@Mail.ru
Девочку, которую россиянка бросила в Таиланде, помогают устроить в детсад
04:01 13.11.2025 (обновлено: 07:01 13.11.2025)
Девочку, которую россиянка бросила в Таиланде, помогают устроить в детсад
Девочку, которую россиянка бросила в Таиланде, помогают устроить в детсад
Прокуратура Приморья помогает в устройстве в детский сад дочери депортированной из Таиланда россиянки Эрики Владыко, которая бросила ее в Бангкоке
Девочку, которую россиянка бросила в Таиланде, помогают устроить в детсад

Прокуроры помогают устроить в детсад дочь россиянки, бросившей ее в Бангкоке

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноя – РИА Новости. Прокуратура Приморья помогает в устройстве в детский сад дочери депортированной из Таиланда россиянки Эрики Владыко, которая бросила ее в Бангкоке, сообщает региональное надзорное ведомство.
В среду офицеры иммиграционной полиции Таиланда посадили Владыко на самолет до Владивостока. В российском аэропорту в четверг девушку задержала полиция. МВД сообщило, что по факту оставления малолетней в опасности полиция проводит доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что дочь Владыко сейчас находится со своим отцом в Приморье.
"Предварительно установлено, что мать совместно с ребёнком проживала на территории Владивостока до февраля 2023 года, в поле зрения органов системы профилактики не попадала. В настоящее время девочка проживает с отцом в Надеждинском муниципальном районе, имеются все необходимые условия для полноценного проживания и развития ребёнка. Прокуратурой оказывается содействие отцу несовершеннолетней в получении путевки в дошкольное образовательное учреждение", - говорится в сообщении.
Соблюдение прав девочки находится на контроле ведомства.
Российская гражданка Эрика Владыко из Владивостока, находившаяся длительное время на таиландском острове Самуи вместе с дочерью, приехала в Бангкок и пропала в столице Таиланда в ночь на 13 сентября. Позже волонтеры, занимавшиеся ее поисками, сообщили РИА Новости, что девушка найдена живой и здоровой. По информации русскоязычных социальных сетей в Таиланде, ребенок находился в одном из детских домов Бангкока до прибытия бабушки, матери пропавшей россиянки. Спустя несколько дней после установления контакта с посольством и родными, Владыко снова перестала выходить на связь. После этого мать Владыко вместе с внучкой вернулись на родину.
Эрика Владыко, таиландская виза которой закончилась 22 сентября, снова попала в поле зрения посольства, друзей и родных только 22 октября, когда ее задержала иммиграционная полиция за нарушение визового режима.
Волонтеры, занимавшиеся поисками россиянки, сообщали РИА Новости, что женщина заявляла в разговоре с ними и со своими друзьями, что ее "преследуют люди, которые хотят ее убить" из-за недвижимости на острове Самуи, и она от них прячется.
