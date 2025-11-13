Меры поддержки участников СВО расширят на Ямале

САЛЕХАРД, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал расширение мер поддержки участников СВО на форуме муниципальных депутатов регионального отделения "Единой России", в них входят программы реабилитации, трудоустройства, повышения финансовой помощи бизнесу и создание школы психологического сопровождения для родственников, сообщает правительство региона.

"В Салехарде состоялся форум муниципальных депутатов партии "Единая Россия" на Ямале. Темой обсуждения стала поддержка участников СВО и их родных. Старт форуму дал секретарь реготделения партии "Единая Россия", губернатор Ямала Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.

По данным правительства ЯНАО, в регионе уже действует порядка 70 мер поддержки, которые постоянно обновляются и улучшаются. Губернатор акцентировал внимание на необходимости создания условий для возвращающихся бойцов из зоны СВО. В округе утверждена и начинает работу комплексная программа социальной адаптации для ветеранов. Она включает не только медицинскую и социальную реабилитацию, но и обучение, профессиональную переподготовку и содействие в трудоустройстве.

"Уже сейчас создаем условия для тех, кто по возвращении из зоны СВО будет нуждаться в трудоустройстве. В бюджетных организациях резервируются рабочие места. Для ветеранов, которые захотят открыть свое дело, с нового года в два раза увеличиваем размер поддержки – до 400 тысяч рублей. Впервые в 2026 году запустим специальный бизнес-акселератор для ветеранов, лучшие проекты которых смогут получить гранты на развитие до одного миллиона рублей", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.

Также на Ямале на финальной стадии подготовки находится проекте "Школа психологического сопровождения "СВОИ. БЛИЗКИЕ", который направлен на обучение жен и матерей участников СВО методам помощи бойцам в преодолении стресса.