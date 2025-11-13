Рейтинг@Mail.ru
Меры поддержки участников СВО расширят на Ямале
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
19:02 13.11.2025
Меры поддержки участников СВО расширят на Ямале
Меры поддержки участников СВО расширят на Ямале - РИА Новости, 13.11.2025
Меры поддержки участников СВО расширят на Ямале
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал расширение мер поддержки участников СВО на форуме муниципальных депутатов регионального отделения "Единой России",... РИА Новости, 13.11.2025
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
салехард
дмитрий артюхов
единая россия
Новости
ямал, салехард, дмитрий артюхов, единая россия
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Салехард, Дмитрий Артюхов, Единая Россия
Меры поддержки участников СВО расширят на Ямале

Артюхов анонсировал расширение мер поддержки участников СВО

САЛЕХАРД, 13 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов анонсировал расширение мер поддержки участников СВО на форуме муниципальных депутатов регионального отделения "Единой России", в них входят программы реабилитации, трудоустройства, повышения финансовой помощи бизнесу и создание школы психологического сопровождения для родственников, сообщает правительство региона.
"В Салехарде состоялся форум муниципальных депутатов партии "Единая Россия" на Ямале. Темой обсуждения стала поддержка участников СВО и их родных. Старт форуму дал секретарь реготделения партии "Единая Россия", губернатор Ямала Дмитрий Артюхов", - говорится в сообщении.
По данным правительства ЯНАО, в регионе уже действует порядка 70 мер поддержки, которые постоянно обновляются и улучшаются. Губернатор акцентировал внимание на необходимости создания условий для возвращающихся бойцов из зоны СВО. В округе утверждена и начинает работу комплексная программа социальной адаптации для ветеранов. Она включает не только медицинскую и социальную реабилитацию, но и обучение, профессиональную переподготовку и содействие в трудоустройстве.
"Уже сейчас создаем условия для тех, кто по возвращении из зоны СВО будет нуждаться в трудоустройстве. В бюджетных организациях резервируются рабочие места. Для ветеранов, которые захотят открыть свое дело, с нового года в два раза увеличиваем размер поддержки – до 400 тысяч рублей. Впервые в 2026 году запустим специальный бизнес-акселератор для ветеранов, лучшие проекты которых смогут получить гранты на развитие до одного миллиона рублей", - цитирует слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства региона.
Также на Ямале на финальной стадии подготовки находится проекте "Школа психологического сопровождения "СВОИ. БЛИЗКИЕ", который направлен на обучение жен и матерей участников СВО методам помощи бойцам в преодолении стресса.
Форум завершил свою работу рядом конкретных решений и поручений главы региона. Среди них: закрепление кураторов для семей участников СВО, ветеранов и семей погибших, организация регулярного взаимодействия с волонтерами, проведение форума аналогичного форуму "Патриоты Урала" и принятие мер по улучшению мер поддержек, уточняют в правительстве Ямала.
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалСалехардДмитрий АртюховЕдиная Россия
 
 
