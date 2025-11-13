Рейтинг@Mail.ru
"Россия дорого заплатит": в США раскрыли критическую ошибку про СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:04 13.11.2025 (обновлено: 01:13 13.11.2025)
"Россия дорого заплатит": в США раскрыли критическую ошибку про СВО
Неверное восприятие странами Запада российской военной мощи обусловило трагическое положение Украины на полях сражений, заявил американский аналитик Марк...
"Россия дорого заплатит": в США раскрыли критическую ошибку про СВО

Аналитик Слебода заявил, что недооценка России уже определила крах Европы

Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск "Север" в Курской области
Боевая работа расчета 120мм миномета 352 полка группировки войск Север в Курской области
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Неверное восприятие странами Запада российской военной мощи обусловило трагическое положение Украины на полях сражений, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
"Они (страны Запада — Прим. ред.) будут бороться с этим конфликтом до последнего украинца и даже дальше, хотя бы потому, что ошибочно полагают, будто Россия платит за него высокую цену", — рассказал он.
"До последнего украинца". На Западе раскрыли, чего боится Киев из-за Трампа
26 сентября, 16:07
По словам эксперта, такой подход к противостоянию с Москвой наносит стратегическое поражение именно странам Европы, которые за последние годы утратили возможность проведения суверенной политики.
"Правительство США <…> почему-то не понимает, что этим самым буквально уничтожает Европу, которая, между прочим, союзник Америки. Вам не оторваться от этого сценария. Вам придется следовать этому сценарию до его неизбежного, по-шекспировски трагического и кровавого конца", — добавил Слебода.
Проблемы в странах Запада усугубились, в частности, из-за санкций против Москвы. В самих этих государства не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Флаги ЕС на фоне здания Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
"Наступило отчаяние". На Западе сделали заявление о плане ЕС против России
6 ноября, 16:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваМарк СлебодаРоссияВладимир ПутинЕвропа
 
 
