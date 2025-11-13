На Кубани суд взыскал с экс-главы отдела ГУ ФССП 138 миллионов рублей

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства незаконно приобретенные активы бывшего начальника межрайонного отдела ГУ ФССП по Краснодарскому краю и его родственников более чем на 138 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В частности, отметили в ведомстве, взыскание обращено на четыре земельных участка общей площадью 1993 квадратных метра, два жилых здания (771 квадратных метра) и две квартиры (138,8 квадратных метра), расположенные в Краснодаре, а также более чем 77 миллионов рублей.