На Кубани суд взыскал с экс-главы отдела ГУ ФССП 138 миллионов рублей
На Кубани суд взыскал с экс-главы отдела ГУ ФССП 138 миллионов рублей
2025-11-13T20:38:00+03:00
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства незаконно приобретенные активы бывшего начальника межрайонного отдела ГУ ФССП по Краснодарскому краю и его родственников более чем на 138 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Советский районный суд Краснодара
полностью удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бывшему начальнику межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств главного управления ФССП России
по Краснодарскому краю
Ивану Квашуре, его родственникам и близким лицам. В доход государства обращены коррупционно нажитое имущество и денежные средства на общую сумму более 138 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В частности, отметили в ведомстве, взыскание обращено на четыре земельных участка общей площадью 1993 квадратных метра, два жилых здания (771 квадратных метра) и две квартиры (138,8 квадратных метра), расположенные в Краснодаре, а также более чем 77 миллионов рублей.