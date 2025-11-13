Рейтинг@Mail.ru
На Кубани суд взыскал с экс-главы отдела ГУ ФССП 138 миллионов рублей - РИА Новости, 13.11.2025
20:38 13.11.2025
На Кубани суд взыскал с экс-главы отдела ГУ ФССП 138 миллионов рублей
На Кубани суд взыскал с экс-главы отдела ГУ ФССП 138 миллионов рублей
происшествия, россия, краснодарский край, краснодар, федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и обратил в доход государства незаконно приобретенные активы бывшего начальника межрайонного отдела ГУ ФССП по Краснодарскому краю и его родственников более чем на 138 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
"Советский районный суд Краснодара полностью удовлетворил исковые требования Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бывшему начальнику межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств главного управления ФССП России по Краснодарскому краю Ивану Квашуре, его родственникам и близким лицам. В доход государства обращены коррупционно нажитое имущество и денежные средства на общую сумму более 138 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
В частности, отметили в ведомстве, взыскание обращено на четыре земельных участка общей площадью 1993 квадратных метра, два жилых здания (771 квадратных метра) и две квартиры (138,8 квадратных метра), расположенные в Краснодаре, а также более чем 77 миллионов рублей.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
