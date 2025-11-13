Рейтинг@Mail.ru
17:48 13.11.2025 (обновлено: 17:57 13.11.2025)
Арбитражному судье из Тульской области вынесли приговор за мошенничество
Арбитражному судье из Тульской области вынесли приговор за мошенничество
происшествия, тульская область, россия, щекино, следственный комитет россии (ск рф), тула
Происшествия, Тульская область, Россия, Щекино, Следственный комитет России (СК РФ), Тула
Арбитражному судье из Тульской области вынесли приговор за мошенничество

Судью в Тульской области приговорили к 7 годам колонии за мошенничество

© Фото : СК РФВ Туле вынесен приговор в отношении судьи арбитражного суда
© Фото : СК РФ
В Туле вынесен приговор в отношении судьи арбитражного суда
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТУЛА, 13 ноя – РИА Новости. Арбитражного судью Тульской области приговорили к 7 годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей за мошенничество, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале.
"Доказательства, собранные следственными органами СК России по Тульской области, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении судьи Арбитражного суда Тульской области. Он признан виновным в совершении нескольких эпизодов мошенничества, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в 2021 году судья предложил знакомому за 6,5 миллиона рублей помочь отменить решение нижестоящего суда в интересах его организации. Получив 4,5 миллиона рублей в качестве задатка, фигурант распорядился ими по своему усмотрению, так как в действительности не мог повлиять на нижестоящий суд.
В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что подсудимый намеревался аналогичным способом похитить с помощью сообщника 1,5 миллиона рублей у предпринимателя из Щекина в июне 2022 года, однако был задержан сотрудниками УФСБ России при передаче денег.
Также судья пытался незаметно подменить вещи на менее ценные в одном из тульских маркетплейсов, чтобы похитить товары на сумму свыше 140 тысяч рублей. Работник пункта выдачи заметила это и вызвала полицию.
"Собранные в ходе расследования уголовного дела доказательства достоверно указывают на причастность судьи к совершению вышеуказанных преступлений. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 700 000 рублей", - заявили в пресс-службе СУСК России по региону.
Осужденный был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.
ПроисшествияТульская областьРоссияЩекиноСледственный комитет России (СК РФ)Тула
 
 
