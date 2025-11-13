Арбитражному судье из Тульской области вынесли приговор за мошенничество

ТУЛА, 13 ноя – РИА Новости. Арбитражного судью Тульской области приговорили к 7 годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей за мошенничество, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Арбитражного судью Тульской области приговорили к 7 годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей за мошенничество, сообщила пресс-служба СУСК России по региону в своем Telegram-канале

"Доказательства, собранные следственными органами СК России по Тульской области , признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении судьи Арбитражного суда Тульской области. Он признан виновным в совершении нескольких эпизодов мошенничества, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 159 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в 2021 году судья предложил знакомому за 6,5 миллиона рублей помочь отменить решение нижестоящего суда в интересах его организации. Получив 4,5 миллиона рублей в качестве задатка, фигурант распорядился ими по своему усмотрению, так как в действительности не мог повлиять на нижестоящий суд.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области сообщили, что подсудимый намеревался аналогичным способом похитить с помощью сообщника 1,5 миллиона рублей у предпринимателя из Щекина в июне 2022 года, однако был задержан сотрудниками УФСБ России при передаче денег.

Также судья пытался незаметно подменить вещи на менее ценные в одном из тульских маркетплейсов, чтобы похитить товары на сумму свыше 140 тысяч рублей. Работник пункта выдачи заметила это и вызвала полицию.

"Собранные в ходе расследования уголовного дела доказательства достоверно указывают на причастность судьи к совершению вышеуказанных преступлений. Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 700 000 рублей", - заявили в пресс-службе СУСК России по региону.