Суд отложил жалобы на приговор экс-главе Минтранса Самарской области

САМАРА, 13 ноя - РИА Новости. Самарский областной суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину, которого ранее признали виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд в четверг огласил апелляционные жалобы гособвинения и защиты. При этом судебная коллегия определила, что решение по существу будет принято на другом заседании, так как прокуратура не успела ознакомиться с дополнением к жалобе защиты.
"Судебное заседание отложить на 20 ноября в 16.00", - сказала судья.
Прокуратура попросила отменить приговор Октябрьского районного суда, так как считает, что судья неверно дала оценку представленным доказательствам. Это привело к тому, что суд необоснованно переквалифицировал действия Пивкина, заменив вменяемую статью о превышении полномочий на менее тяжкую - о воспрепятствовании предпринимательской деятельности, указано в жалобе гособвинения.
Сторона защиты попросила вынести оправдательный приговор региональному экс-министру транспорта. Адвокат считает, что изложенные в приговоре выводы о виновности Пивкина не подтверждаются доказательствами, представленными в суде.
В начале августа Октябрьский районный суд Самары назначил Пивкину за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности штраф в 480 тысяч рублей, а затем отменил его, учтя срок содержания под стражей. Самарского экс-министра транспорта освободили из-под стражи, оставив его под подпиской о невыезде.
Изначально Пивкину вменяли превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, в 2023 году Пивкин незаконно и необоснованно предоставил самарской компании "Амонд" возможность отремонтировать дорогу "Самара - Новокуйбышевск" в Волжском районе, препятствуя при этом работе другой компании - "Дорисс" из Чувашии, которая выиграла тендер по ремонту дороги. На прениях гособвинение просило назначить Пивкину 8 лет колонии.
