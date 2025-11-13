Рейтинг@Mail.ru
Суд отложил жалобы на приговор экс-главе Минтранса Самарской области - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/sud-2054815021.html
Суд отложил жалобы на приговор экс-главе Минтранса Самарской области
Суд отложил жалобы на приговор экс-главе Минтранса Самарской области - РИА Новости, 13.11.2025
Суд отложил жалобы на приговор экс-главе Минтранса Самарской области
Самарский областной суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину, которого ранее признали... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:59:00+03:00
2025-11-13T16:59:00+03:00
происшествия
самарская область
самара
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99179/10/991791075_0:417:5472:3495_1920x0_80_0_0_a9c977d9fe4b16c67a582c762d0147eb.jpg
https://ria.ru/20251112/obvinenie-2054539450.html
https://ria.ru/20251111/shipilov-2054294181.html
самарская область
самара
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99179/10/991791075_476:0:5340:3648_1920x0_80_0_0_4072470c9020c0b566c58f768e3b49de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область, самара, россия
Происшествия, Самарская область, Самара, Россия
Суд отложил жалобы на приговор экс-главе Минтранса Самарской области

Суд отложил жалобы на приговор экс-главе Минтранса Самарской области Пивкину

© РИА Новости / Анар МовсумовИван Пивкин
Иван Пивкин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Иван Пивкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 13 ноя - РИА Новости. Самарский областной суд отложил рассмотрение апелляционных жалоб на приговор экс-министру транспорта Самарской области Ивану Пивкину, которого ранее признали виновным в воспрепятствовании предпринимательской деятельности, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Суд в четверг огласил апелляционные жалобы гособвинения и защиты. При этом судебная коллегия определила, что решение по существу будет принято на другом заседании, так как прокуратура не успела ознакомиться с дополнением к жалобе защиты.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Экс-главу владимирского Минздрава обвинили в превышении полномочий
12 ноября, 16:56
"Судебное заседание отложить на 20 ноября в 16.00", - сказала судья.
Прокуратура попросила отменить приговор Октябрьского районного суда, так как считает, что судья неверно дала оценку представленным доказательствам. Это привело к тому, что суд необоснованно переквалифицировал действия Пивкина, заменив вменяемую статью о превышении полномочий на менее тяжкую - о воспрепятствовании предпринимательской деятельности, указано в жалобе гособвинения.
Сторона защиты попросила вынести оправдательный приговор региональному экс-министру транспорта. Адвокат считает, что изложенные в приговоре выводы о виновности Пивкина не подтверждаются доказательствами, представленными в суде.
В начале августа Октябрьский районный суд Самары назначил Пивкину за воспрепятствование законной предпринимательской деятельности штраф в 480 тысяч рублей, а затем отменил его, учтя срок содержания под стражей. Самарского экс-министра транспорта освободили из-под стражи, оставив его под подпиской о невыезде.
Изначально Пивкину вменяли превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности (пункт "е" части 3 статьи 286 УК РФ). По версии следствия, в 2023 году Пивкин незаконно и необоснованно предоставил самарской компании "Амонд" возможность отремонтировать дорогу "Самара - Новокуйбышевск" в Волжском районе, препятствуя при этом работе другой компании - "Дорисс" из Чувашии, которая выиграла тендер по ремонту дороги. На прениях гособвинение просило назначить Пивкину 8 лет колонии.
Алексей Шипилов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Экс-замгубернатора Югры Шипилову продлили домашний арест
11 ноября, 18:05
 
ПроисшествияСамарская областьСамараРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала