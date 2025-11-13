Суд продлил арест экс-вице-губернатору Свердловской области

ЧЕЛЯБИНСК, 13 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Челябинска продлил до 15 февраля 2026 года срок содержания под стражей бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову, обвиняемому в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Постановление следователя о продлении срока содержания под стражей удовлетворить… продлить обвиняемому срок содержания под стражей до 15 февраля 2026 года", - сказала судья.
Адвокат Олега Чемезова на заседании отсутствовала. Ему был назначен другой представитель, от услуг которого он отказался, заявив отвод. Однако судья отказала в отводе назначенного защитника.
В ходе опроса Чемезов сообщил судье, что у него четверо несовершеннолетних детей, а так как его жена находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то их некому водить в школу. Также его защитник рассказал, что у Чемезова имеется ряд тяжелых заболеваний которые препятствуют содержанию под стражей. После этого по ходатайству следствия процесс был закрыт от представителей СМИ на основании необходимости сохранения медицинской тайны, хотя сам Чемезов просил не удалять представителей прессы.
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 30 сентября арестовал Чемезова до 15 ноября по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой. Его арест был обжалован, однако суд по итогам апелляционного рассмотрения оставил жалобу защитника без удовлетворения, а судебный акт – без изменения. Ранее адвокат Чемезова Мария Кирилова поясняла РИА Новости, что ее подзащитного перевезли из СИЗО Екатеринбурга в следственный изолятор Челябинска, однако каких-либо деталей, зачем это было сделано, не озвучивалось.
Защитник также отмечала, что после получения решения суда апелляционной инстанции мера пресечения экс-замгубернатора будет обжалована в кассационном суде, а обвинение "строится на выгодных для себя показаниях" экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова. При этом Смирнов, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, по данным объединенной пресс-службы судов региона, заключил досудебное соглашение, его дело о взятке в особо крупном размере уже начал рассматривать суд.
Также, по словам защитника, Чемезов проходит по одному делу с бизнесменом и бенефициаром уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС" Алексеем Бобровым, председателем совета директоров данной корпорации Татьяной Черных и Антоном Боликовым, бывшим гендиректором АО "Объединенная теплоснабжающая компания" (ОТСК), дочерней компании АО "Облкоммунэнерго", входящей в "Корпорацию СТС". Им вменяют хищение субсидий, выделенных ранее областным правительством. Своей вины они не признают.
Правоохранительные органы в конце сентября сообщали агентству о задержаниях и обысках по местам жительства и в офисах бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания". В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, задержаны Татьяна Черных, Антон Боликов и Артем Носков, исполняющий обязанности гендиректора ОТСК. Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи и сейчас находится под подпиской о невыезде. Гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Буданов находится в розыске за хищение более 20 миллионов рублей. На этой неделе суд продлил арест Боликову, Черных и Боброву до 15 февраля 2026 года.