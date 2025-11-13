Суд продлил арест экс-вице-губернатору Свердловской области

Адвокат Олега Чемезова на заседании отсутствовала. Ему был назначен другой представитель, от услуг которого он отказался, заявив отвод. Однако судья отказала в отводе назначенного защитника.

В ходе опроса Чемезов сообщил судье, что у него четверо несовершеннолетних детей, а так как его жена находится под домашним арестом по другому уголовному делу, то их некому водить в школу. Также его защитник рассказал, что у Чемезова имеется ряд тяжелых заболеваний которые препятствуют содержанию под стражей. После этого по ходатайству следствия процесс был закрыт от представителей СМИ на основании необходимости сохранения медицинской тайны, хотя сам Чемезов просил не удалять представителей прессы.