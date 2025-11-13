Экс-следователя Задорина приговорили к 14 годам колонии

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к 14 годам бывшего заместителя руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александра Задорина, сообщили РИА Новости в суде.

"Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы", - сказали в суде.

Суд признал его виновным по статьям "Получение взятки" и "Кража".

По данным газеты "Коммерсант", Задорина обвинили в причастности к исчезновению из уголовного дела вещдоков - драгоценностей, изъятых при обыске в ювелирном салоне Vangold в торгово-развлекательном центре "Мега Химки" в 2019 году.