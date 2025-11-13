Рейтинг@Mail.ru
15:25 13.11.2025
Экс-следователя Задорина приговорили к 14 годам колонии
Экс-следователя Задорина приговорили к 14 годам колонии
Таганский суд Москвы приговорил к 14 годам бывшего заместителя руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александра
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Экс-следователя Задорина приговорили к 14 годам колонии

Экс-следователя Задорина приговорили к 14 годам за взятку и кражу драгоценностей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Таганский суд Москвы приговорил к 14 годам бывшего заместителя руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Александра Задорина, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы", - сказали в суде.
Суд признал его виновным по статьям "Получение взятки" и "Кража".
По данным газеты "Коммерсант", Задорина обвинили в причастности к исчезновению из уголовного дела вещдоков - драгоценностей, изъятых при обыске в ювелирном салоне Vangold в торгово-развлекательном центре "Мега Химки" в 2019 году.
Помимо этого, сообщала газета, он якобы за 2,5 миллиона рублей обещал виновнику произошедшей 6 августа 2015 года над Истринским водохранилищем авиакатастрофы избежать уголовной ответственности. Тогда в воздухе столкнулись гидросамолет и вертолет. Обе машины рухнули в воду и затонули, девять человек, в том числе трое детей, погибли. Взятку, отмечает газета, он предположительно, получил от владельца гидросамолета.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Экс-начальник отдела Роспотребнадзора Кузбасса получила срок за взятки
12 ноября, 05:04
 
