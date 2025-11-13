Жительницу Алтайского края будут судить за заказ убийства бизнес-партнера

БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Жительница Алтайского края пойдет под суд за заказ убийства бизнес-партнера, она просила похитить мужчину и залить его бетоном в погребе, сообщили журналистам в региональных силовых ведомствах.

"Прокуратурой Алтайского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы региона по ч. 3 ст. 30, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 33, п.п. "в", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ … Дело направлено для рассмотрения в Поспелихинский районный суд Алтайского края, которому предстоит дать окончательную юридическую оценку произошедшему", - отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

В СУСК РФ по региону рассказали, что женщина руководила строительной организацией, ее партнером по бизнесу был предприниматель из Поспелихинского района. Он выступал субподрядчиком по заказам фирмы женщины, оказывал ей и другие услуги. В итоге у предпринимательницы перед мужчиной скопился многомиллионный долг, кроме того, обманом она завладела недвижимостью мужчины. Предприниматель обратился в суд, после чего у женщины созрел план.

"Женщина решила организовать его похищение и дальнейшее физическое устранение. С данной целью она обратилась к двум знакомым, пообещав за содеянное выплатить денежное вознаграждение. Кроме того, женщина разработала план, согласно которому деловой партнер должен был быть похищен, а затем, принудив его подписать отказ от всех финансовых претензий, исполнителям необходимо было его убить, а тело сокрыть в погребе и залить бетоном", - отмечают в СУСК.