https://ria.ru/20251113/sud-2054761295.html
Жительницу Алтайского края будут судить за заказ убийства бизнес-партнера
Жительница Алтайского края пойдет под суд за заказ убийства бизнес-партнера, она просила похитить мужчину и залить его бетоном в погребе, сообщили журналистам в РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:44:00+03:00
происшествия
В Алтайском крае будут судить заказавшую убийство бизнес-партнера женщину
БАРНАУЛ, 13 ноя - РИА Новости. Жительница Алтайского края пойдет под суд за заказ убийства бизнес-партнера, она просила похитить мужчину и залить его бетоном в погребе, сообщили журналистам в региональных силовых ведомствах.
"Прокуратурой Алтайского края
утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы региона по ч. 3 ст. 30, ч.ч. 3, 4, 5 ст. 33, п.п. "в", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ
… Дело направлено для рассмотрения в Поспелихинский районный суд Алтайского края, которому предстоит дать окончательную юридическую оценку произошедшему", - отметила помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
В СУСК РФ по региону рассказали, что женщина руководила строительной организацией, ее партнером по бизнесу был предприниматель из Поспелихинского района. Он выступал субподрядчиком по заказам фирмы женщины, оказывал ей и другие услуги. В итоге у предпринимательницы перед мужчиной скопился многомиллионный долг, кроме того, обманом она завладела недвижимостью мужчины. Предприниматель обратился в суд, после чего у женщины созрел план.
"Женщина решила организовать его похищение и дальнейшее физическое устранение. С данной целью она обратилась к двум знакомым, пообещав за содеянное выплатить денежное вознаграждение. Кроме того, женщина разработала план, согласно которому деловой партнер должен был быть похищен, а затем, принудив его подписать отказ от всех финансовых претензий, исполнителям необходимо было его убить, а тело сокрыть в погребе и залить бетоном", - отмечают в СУСК.
Однако предпринимателю удалось выжить - когда его пытались похитить, вмешались полицейские и задержали киллера. Уголовное дело в отношении несостоявшегося убийцы расследуют отдельно.