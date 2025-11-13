Суд продлил арест экс-главе "дочки" "Облкоммунэнерго"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 15 февраля арест бывшему генеральному директору АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антону Боликову, обвиняемому в мошенничестве, совершенном группой лиц и в особо крупном размере, сообщила объединенная Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 15 февраля арест бывшему генеральному директору АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антону Боликову, обвиняемому в мошенничестве, совершенном группой лиц и в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов региона

"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю "Объединенной теплоснабжающей компании" Антону Боликову. Мера пресечения продлена по 15 февраля", – говорится в сообщении.

Уточняется, что он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере.

В среду Верх-Исетский районный суд продлил до 15 февраля арест председателю совета директоров "Корпорации СТС" Татьяне Черных и бизнесмену и бенефициару данной корпорации Алексею Боброву – об этом просило следствие.

В конце сентября правоохранительные органы сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания". В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, были задержаны Черных, Боликов и исполняющий обязанности гендиректора ОТСК Артем Носков.

Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и, как уточнял агентству его адвокат, уволился из ОТСК.

Этот же суд отправил под стражу бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября по одному и тому же делу. На суде по мере пресечения фигурантам выяснилось, что Смирнов проходит в деле Боброва, Черных, Чемезова свидетелем и, как утверждала РИА Новости адвокат Чемезова, обвинение "строится на выгодных для себя показаниях Смирнова", уголовное дело которого о получении взятки в особо крупном размере уже начал рассматривать суд.

К тому же Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превышала 12 миллиардов рублей. В качестве ответчиков по гражданскому делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор региона Олег Чемезов. В иске в качестве ответчиков были указаны порядка 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход РФ

Позднее Генеральная прокуратура подала еще один иск в Ленинский районный суд столицы Урала : среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значатся Бобров и Биков, Черных, Чемезов, гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов. Предварительное заседание по данному иску прошло во вторник, процесс сделали закрытым для СМИ.

В свою очередь источник в оперативных службах 17 октября уточнял РИА Новости, что возбуждено уголовное дело против представителей ОТСК о хищении имущества на сумму около 10 миллионов рублей у компании АО "Уралсевергаз" (входит в структуру " Роснефти ") при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа.