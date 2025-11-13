Рейтинг@Mail.ru
Суд продлил арест экс-главе "дочки" "Облкоммунэнерго" - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:23 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/sud-2054753956.html
Суд продлил арест экс-главе "дочки" "Облкоммунэнерго"
Суд продлил арест экс-главе "дочки" "Облкоммунэнерго" - РИА Новости, 13.11.2025
Суд продлил арест экс-главе "дочки" "Облкоммунэнерго"
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 15 февраля арест бывшему генеральному директору АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка"... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T14:23:00+03:00
2025-11-13T14:23:00+03:00
происшествия
екатеринбург
свердловская область
россия
алексей бобров
алексей пьянков
генеральная прокуратура рф
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251111/shipilov-2054294181.html
https://ria.ru/20251110/sud-2053949427.html
https://ria.ru/20251112/sud-2054416206.html
екатеринбург
свердловская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, свердловская область, россия, алексей бобров, алексей пьянков, генеральная прокуратура рф, роснефть
Происшествия, Екатеринбург, Свердловская область, Россия, Алексей Бобров, Алексей Пьянков, Генеральная прокуратура РФ, Роснефть
Суд продлил арест экс-главе "дочки" "Облкоммунэнерго"

Суд продлил арест экс-главе "Объединенной теплоснабжающей компании" Боликову

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 15 февраля арест бывшему генеральному директору АО "Объединенная теплоснабжающая компания" ("ОТСК", "дочка" "Облкоммунэнерго") Антону Боликову, обвиняемому в мошенничестве, совершенном группой лиц и в особо крупном размере, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей бывшему руководителю "Объединенной теплоснабжающей компании" Антону Боликову. Мера пресечения продлена по 15 февраля", – говорится в сообщении.
Алексей Шипилов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Экс-замгубернатора Югры Шипилову продлили домашний арест
11 ноября, 18:05
Уточняется, что он обвиняется в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере.
В среду Верх-Исетский районный суд продлил до 15 февраля арест председателю совета директоров "Корпорации СТС" Татьяне Черных и бизнесмену и бенефициару данной корпорации Алексею Боброву – об этом просило следствие.
В конце сентября правоохранительные органы сообщали РИА Новости о задержаниях и обысках по местам жительства и офисам бенефициаров АО "Облкоммунэнерго" и ее дочерней компании АО "Объединенная теплоснабжающая компания". В Москве был задержан и доставлен в Екатеринбург Алексей Бобров, были задержаны Черных, Боликов и исполняющий обязанности гендиректора ОТСК Артем Носков.
Позднее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга арестовал Боброва, Черных и Боликова по 15 ноября, а Носков был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде и, как уточнял агентству его адвокат, уволился из ОТСК.
Этот же суд отправил под стражу бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова до 15 ноября по одному и тому же делу. На суде по мере пресечения фигурантам выяснилось, что Смирнов проходит в деле Боброва, Черных, Чемезова свидетелем и, как утверждала РИА Новости адвокат Чемезова, обвинение "строится на выгодных для себя показаниях Смирнова", уголовное дело которого о получении взятки в особо крупном размере уже начал рассматривать суд.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
Суд продлил арест экс-первому проректору ПИМУ
10 ноября, 14:42
К тому же Ленинский районный суд Екатеринбурга 10 октября удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации активов уральского коммунального холдинга "Корпорация СТС". Генпрокуратура требовала изъять в доход государства группу уральских предприятий ЖКХ, контроль над которым получили бизнесмены, по данным ведомства, выводящие доходы холдинга за рубеж. По сведениям прокуратуры, сумма выведенных средств превышала 12 миллиардов рублей. В качестве ответчиков по гражданскому делу были привлечены бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков, экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, экс-министр Свердловской области по госимуществу Алексей Пьянков и на тот момент действующий вице-губернатор региона Олег Чемезов. В иске в качестве ответчиков были указаны порядка 40 компаний, почти все они на данный момент перешли в доход РФ.
Позднее Генеральная прокуратура подала еще один иск в Ленинский районный суд столицы Урала: среди физлиц-ответчиков по этому гражданскому делу значатся Бобров и Биков, Черных, Чемезов, гендиректор АО "Облкоммунэнерго" Дмитрий Буданов. Предварительное заседание по данному иску прошло во вторник, процесс сделали закрытым для СМИ.
В свою очередь источник в оперативных службах 17 октября уточнял РИА Новости, что возбуждено уголовное дело против представителей ОТСК о хищении имущества на сумму около 10 миллионов рублей у компании АО "Уралсевергаз" (входит в структуру "Роснефти") при исполнении договоров на поставку и транспортировку газа.
Также, по данным источника, и в отношении Буданова, который по информации базы МВД РФ находится в федеральном розыске, возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) – его подозревают в хищении более 20 миллионов рублей.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Суд продлил арест экс-ректору Нижегородского агротехуниверситета
12 ноября, 11:13
 
ПроисшествияЕкатеринбургСвердловская областьРоссияАлексей БобровАлексей ПьянковГенеральная прокуратура РФРоснефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала