Парижский суд рассмотрит апелляцию Саркози

ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Апелляционный суд Парижа рассмотрит апелляцию бывшего президента Франции Николя Саркози на приговор по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года с 16 марта по 3 июня 2026 года, говорится в опубликованном в четверг сообщении инстанции.

"Дело о так называемом "ливийском финансировании" (избирательной кампании Саркози 2007 года - ред.) будет рассмотрено в апелляционном порядке с 16 марта по 3 июня 2026 года апелляционной палатой по уголовным делам", - сказано там.

Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.

Cуд Парижа 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил в тот же день, что подаст апелляцию на решение суда.

Саркози отправился в парижскую тюрьму Санте 21 октября, после чего его адвокаты подали ходатайство об освобождении бывшего президента из тюрьмы и его помещении под судебный контроль. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивали его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение было принято из-за угрозы для Саркози, характер которой министр не уточнил.