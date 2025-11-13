Рейтинг@Mail.ru
Парижский суд рассмотрит апелляцию Саркози
13:49 13.11.2025
Парижский суд рассмотрит апелляцию Саркози
Апелляционный суд Парижа рассмотрит апелляцию бывшего президента Франции Николя Саркози на приговор по делу о ливийском финансировании его избирательной... РИА Новости, 13.11.2025
2025
франция, николя саркози, жеральд дарманен
В мире, Франция, Николя Саркози, Жеральд Дарманен
Парижский суд рассмотрит апелляцию Саркози

Суд в Париже рассмотрит апелляцию Саркози с 16 марта по 3 июня 2026 года

Николя Саркози
Николя Саркози - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo / Thibault Camus
Николя Саркози. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 ноя - РИА Новости. Апелляционный суд Парижа рассмотрит апелляцию бывшего президента Франции Николя Саркози на приговор по делу о ливийском финансировании его избирательной кампании 2007 года с 16 марта по 3 июня 2026 года, говорится в опубликованном в четверг сообщении инстанции.
"Дело о так называемом "ливийском финансировании" (избирательной кампании Саркози 2007 года - ред.) будет рассмотрено в апелляционном порядке с 16 марта по 3 июня 2026 года апелляционной палатой по уголовным делам", - сказано там.
9 ноября, 18:42
В Париже пропалестинские активисты подрались с произраильской группой
9 ноября, 18:42
Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
Cуд Парижа 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил в тот же день, что подаст апелляцию на решение суда.
Саркози отправился в парижскую тюрьму Санте 21 октября, после чего его адвокаты подали ходатайство об освобождении бывшего президента из тюрьмы и его помещении под судебный контроль. К экс-президенту приставили двоих вооруженных полицейских, которые обеспечивали его круглосуточную охрану. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что такое решение было принято из-за угрозы для Саркози, характер которой министр не уточнил.
Апелляционный суд Парижа 10 ноября удовлетворил ходатайство об освобождении из тюрьмы Саркози и его помещении под судебный контроль. Бывший глава государства вернулся домой спустя час после рассмотрения ходатайства, передавала корреспондент РИА Новости. Несмотря на это, в его отношении сохраняется ряд ограничений. В частности, Саркози запрещено покидать территорию Франции до рассмотрения апелляции по его делу, а также вступать в контакт с другими фигурантами дела и нынешним министром юстиции Жеральдом Дарманеном.
23 октября, 18:12
Посольство в Париже отреагировало на слова французского генерала о России
23 октября, 18:12
 
В миреФранцияНиколя СаркозиЖеральд Дарманен
 
 
