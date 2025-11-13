Рейтинг@Mail.ru
Суд начнет бракоразводный процесс Богатырева и Арнтгольц в конце ноября
Культура
 
13:47 13.11.2025
Суд начнет бракоразводный процесс Богатырева и Арнтгольц в конце ноября
Суд начнет бракоразводный процесс Богатырева и Арнтгольц в конце ноября - РИА Новости, 13.11.2025
Суд начнет бракоразводный процесс Богатырева и Арнтгольц в конце ноября
Мировой судья в Нижегородском районе Москвы 27 ноября начнет бракоразводный процесс актера Марка Богатырёва и актрисы Татьяны Арнтгольц, сказано в данных суда,... РИА Новости, 13.11.2025
марк богатырев, татьяна арнтгольц
Культура, Марк Богатырев, Татьяна Арнтгольц
Суд начнет бракоразводный процесс Богатырева и Арнтгольц в конце ноября

Суд 27 ноября начнет бракоразводный процесс Богатырева и Арнтгольц

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Мировой судья в Нижегородском районе Москвы 27 ноября начнет бракоразводный процесс актера Марка Богатырёва и актрисы Татьяны Арнтгольц, сказано в данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Суд принял иск к рассмотрению, беседа назначена на 27 ноября", - сказано в документах.
Иск категории "о расторжении брака супругов – имеющих детей" зарегистрирован судом 10 ноября, заявителем по нему значится Богатырёв, рассказали ранее в суде.
Богатырёв, согласно открытым источникам, является вторым мужем Арнтгольц, у пары в 2021 году родился сын.
