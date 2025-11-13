https://ria.ru/20251113/sud-2054722149.html
Следствие не добивалось розыска актрисы Трояновой* через Интерпол
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следствие не добивалось от Интерпола розыска актрисы Яны Трояновой* (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов), заочно обвиняемой в призывах к терроризму и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда Москвы.
Согласно оглашенным гособвинителем документам, Интерпол
отказывал в розыске лиц по аналогичным статьям.
"Организовать розыск по каналам Интерпола не представляется возможным, поскольку данное лицо не будет занесено в базу для розыска", - огласила документы прокурор.
По ее словам, это означает, что секретариат Интерпола просто не внесет данные в базу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов.