Следствие не добивалось розыска актрисы Трояновой* через Интерпол

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следствие не добивалось от Интерпола розыска актрисы Яны Трояновой* (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов), заочно обвиняемой в призывах к терроризму и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда Москвы.

Согласно оглашенным гособвинителем документам, Интерпол отказывал в розыске лиц по аналогичным статьям.

"Организовать розыск по каналам Интерпола не представляется возможным, поскольку данное лицо не будет занесено в базу для розыска", - огласила документы прокурор.

По ее словам, это означает, что секретариат Интерпола просто не внесет данные в базу.