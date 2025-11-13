Рейтинг@Mail.ru
Следствие не добивалось розыска актрисы Трояновой* через Интерпол - РИА Новости, 13.11.2025
12:45 13.11.2025
Следствие не добивалось розыска актрисы Трояновой* через Интерпол
происшествия
москва
яна троянова
интерпол
москва
происшествия, москва, яна троянова, интерпол
Происшествия, Москва, Яна Троянова, Интерпол
Следствие не добивалось розыска актрисы Трояновой* через Интерпол

Яна Троянова*
Яна Троянова*
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Яна Троянова*. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Следствие не добивалось от Интерпола розыска актрисы Яны Трояновой* (признана иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов), заочно обвиняемой в призывах к терроризму и возбуждении ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда Москвы.
Согласно оглашенным гособвинителем документам, Интерпол отказывал в розыске лиц по аналогичным статьям.
"Организовать розыск по каналам Интерпола не представляется возможным, поскольку данное лицо не будет занесено в базу для розыска", - огласила документы прокурор.
По ее словам, это означает, что секретариат Интерпола просто не внесет данные в базу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента, внесена в перечень террористов и экстремистов.
