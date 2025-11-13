Рейтинг@Mail.ru
Актриса Троянова* призывала убивать русских детей, заявил свидетель
11:28 13.11.2025 (обновлено: 11:55 13.11.2025)
Актриса Троянова* призывала убивать русских детей, заявил свидетель
Актриса Троянова* призывала убивать русских детей, заявил свидетель

Яна Троянова*
Яна Троянова*. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Актриса Яна Троянова*, заочно обвиняемая в призывах к терроризму и возбуждении ненависти, заявила в интервью украинскому блогеру, что русских детей нужно убивать, рассказал свидетель во 2-м Западном окружном военном суде.
Суд в четверг приступил к рассмотрению дела по существу — прокурор огласила обвинительное заключение, после чего суд перешел к допросу свидетелей. Первым стал столяр, который увидел интервью Трояновой* украинскому блогеру.
"Она сказала, что русских надо убивать, и даже детей. <...> Что русские все пьяницы", — отметил свидетель.
Он добавил, что после этого стал испытывать к ней личную неприязнь, но это не причина для оговора.
Троянова* обвиняется по пункту "а" части второй статьи 282 УК России (возбуждение ненависти и вражды), части второй статьи 205.2 УК России (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), части второй статьи 330.1 УК России (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).
По информации столичной прокуратуры, Троянова* в июне 2024 года, придерживаясь антироссийских позиций и негативно оценивая проведение СВО, в интервью одному из интернет-каналов сделала публичное заявление, в котором содержались высказывания, формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским, обосновывающее и утверждающее необходимость совершения насильственных действий в отношении русских. Впоследствии видеозапись была размещена на видеохостинге в публичном доступе.
Кроме этого, как отмечала прокуратура, с апреля по сентябрь 2025 года Троянова*, зная, что дважды в течение года привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, умышленно не представила в Минюст России отчеты о своей деятельности.
Троянова* внесена в перечень террористов и экстремистов.
Заголовок открываемого материала