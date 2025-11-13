Суд отказался от упрощенного рассмотрения иска к Киркорову

МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался от рассмотрения в упрощенном порядке иска ООО "Культурная служба" к певцу Филиппу Киркорову о взыскании около 7,7 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Основания исковых требований пока не уточняются. Суд в октябре принял исковое заявление к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Такие дела рассматриваются без проведения очных слушаний, по представленным сторонами письменным доказательствам.

Однако теперь суд решил рассмотреть спор по общим правилам и назначил на 26 января предварительное заседание по делу. "Поскольку размер исковых требований превышает установленный законом лимит, дело подлежит рассмотрению по общим правилам искового производства", - отметил суд в определении.

По закону в упрощенном порядке рассматриваются иски к юрлицам на сумму не более 1,2 миллиона рублей, к индивидуальным предпринимателям, как в случае с Киркоровым , - не более 600 тысяч рублей.

Столичное ООО "Культурная служба", занимавшееся организацией концертов Киркорова, уже судилось с исполнителем. В 2023 году компания потребовала взыскать с него около 4,6 миллиона рублей из-за отмены выступления в Воронеже . Концерт Киркорова, один из серии посвященных 55-летию артиста, должен был пройти в октябре 2022 года, но на фоне истории с номером "Мария Магдалена" был отменен местными властями. Впоследствии Киркоров все же выступил в Воронеже – в феврале 2023 года.

Киркоров в 2022 году на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце исполнил номер "Мария Магдалена". Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, ходил по этому кресту.

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда , комментируя номер, заявил, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позднее артист извинился в своем телеграм-канале и объяснил, что эта песня посвящена его маме. Певец отметил, что он верующий человек и не вкладывал в режиссуру номера "никакого зла или кощунственного умысла", что для него важны и почитаемы религиозные святыни.