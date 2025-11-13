Рейтинг@Mail.ru
Суд отказался от упрощенного рассмотрения иска к Киркорову - РИА Новости, 13.11.2025
Культура
Культура
 
10:49 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/sud-2054685178.html
Суд отказался от упрощенного рассмотрения иска к Киркорову
Суд отказался от упрощенного рассмотрения иска к Киркорову - РИА Новости, 13.11.2025
Суд отказался от упрощенного рассмотрения иска к Киркорову
Арбитражный суд Москвы отказался от рассмотрения в упрощенном порядке иска ООО "Культурная служба" к певцу Филиппу Киркорову о взыскании около 7,7 миллиона... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T10:49:00+03:00
2025-11-13T10:49:00+03:00
культура
воронеж
филипп киркоров
владимир легойда
московский патриархат
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037797887_0:48:2990:1730_1920x0_80_0_0_82566d46f16b35241def20c07de6f38e.jpg
https://ria.ru/20251029/kirkorov-2051359558.html
https://ria.ru/20251013/sud-2047954058.html
воронеж
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
воронеж, филипп киркоров, владимир легойда, московский патриархат
Культура, Воронеж, Филипп Киркоров, Владимир Легойда, Московский Патриархат
Суд отказался от упрощенного рассмотрения иска к Киркорову

Суд рассмотрит иск "Культурной службы" к Киркорову по общим правилам

Певец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Певец Филипп Киркоров. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался от рассмотрения в упрощенном порядке иска ООО "Культурная служба" к певцу Филиппу Киркорову о взыскании около 7,7 миллиона рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Основания исковых требований пока не уточняются. Суд в октябре принял исковое заявление к рассмотрению в порядке упрощенного производства. Такие дела рассматриваются без проведения очных слушаний, по представленным сторонами письменным доказательствам.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Киркоров уже десять лет находится в базе сайта "Миротворец"
29 октября, 03:46
Однако теперь суд решил рассмотреть спор по общим правилам и назначил на 26 января предварительное заседание по делу. "Поскольку размер исковых требований превышает установленный законом лимит, дело подлежит рассмотрению по общим правилам искового производства", - отметил суд в определении.
По закону в упрощенном порядке рассматриваются иски к юрлицам на сумму не более 1,2 миллиона рублей, к индивидуальным предпринимателям, как в случае с Киркоровым, - не более 600 тысяч рублей.
Столичное ООО "Культурная служба", занимавшееся организацией концертов Киркорова, уже судилось с исполнителем. В 2023 году компания потребовала взыскать с него около 4,6 миллиона рублей из-за отмены выступления в Воронеже. Концерт Киркорова, один из серии посвященных 55-летию артиста, должен был пройти в октябре 2022 года, но на фоне истории с номером "Мария Магдалена" был отменен местными властями. Впоследствии Киркоров все же выступил в Воронеже – в феврале 2023 года.
Киркоров в 2022 году на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце исполнил номер "Мария Магдалена". Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с "распятой" внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, ходил по этому кресту.
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя номер, заявил, что всем стоит более чутко относиться к чувствам окружающих. Позднее артист извинился в своем телеграм-канале и объяснил, что эта песня посвящена его маме. Певец отметил, что он верующий человек и не вкладывал в режиссуру номера "никакого зла или кощунственного умысла", что для него важны и почитаемы религиозные святыни.
Рассмотрение первого дела по иску "Культурной службы" к Киркорову завершилось отказом истца от исковых требований на первом же заседании. Причины отказа не сообщались.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Суд в Москве рассмотрит дело о взыскании долга по кредиту с Киркорова
13 октября, 14:08
 
Культура, Воронеж, Филипп Киркоров, Владимир Легойда, Московский Патриархат
 
 
