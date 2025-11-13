https://ria.ru/20251113/sud-2054659306.html
Суд отклонил жалобу ЛГБТ*-активистки на включение в реестр иноагентов
Суд отклонил жалобу ЛГБТ*-активистки на включение в реестр иноагентов - РИА Новости, 13.11.2025
Суд отклонил жалобу ЛГБТ*-активистки на включение в реестр иноагентов
Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу ЛГБТ*-активистки Александры Казанцевой** на включение в реестр иноагентов, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T07:58:00+03:00
2025-11-13T07:58:00+03:00
2025-11-13T07:59:00+03:00
происшествия
россия
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_d3f6432d46a7119161d2ac3019478189.jpg
https://ria.ru/20251109/inoagent-2053740780.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/45/1531044588_551:0:3282:2048_1920x0_80_0_0_1a78ba730da9a866fafde561ee58feef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд отклонил жалобу ЛГБТ*-активистки на включение в реестр иноагентов
Суд отклонил жалобу ЛГБТ-активистки Казанцевой на включение в реестр иноагентов
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу ЛГБТ*-активистки Александры Казанцевой** на включение в реестр иноагентов, сообщили РИА Новости в суде.
"Кассационная инстанция оставила без изменения решение суда, признавшего включение Казанцевой в реестр законным", - сказали в суде.
В настоящее время Казанцева** заочно арестована и объявлена в международный розыск. Хорошевский суд Москвы
заочно в закрытом режиме рассматривает ее уголовное дело, активистку обвиняют по трем статьям УК РФ
- части 2 статьи 330.1 (неисполнение обязанностей иноагента), части 2 статьи 207.3 (распространение фейков про армию), части 1.1 статьи 282.2 (вовлечение в деятельность экстремистской организации).
Минюст признал Казанцеву** иноагентом в апреле 2024 года, в октябре 2025 года Росфинмониторинг
внёс ее в перечень террористов и экстремистов.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.