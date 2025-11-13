Суд отклонил жалобу ЛГБТ*-активистки на включение в реестр иноагентов

Рейтинг@Mail.ru
07:58 13.11.2025 (обновлено: 07:59 13.11.2025)
происшествия
россия
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия, россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу ЛГБТ*-активистки Александры Казанцевой** на включение в реестр иноагентов, сообщили РИА Новости в суде.
"Кассационная инстанция оставила без изменения решение суда, признавшего включение Казанцевой в реестр законным", - сказали в суде.
В настоящее время Казанцева** заочно арестована и объявлена в международный розыск. Хорошевский суд Москвы заочно в закрытом режиме рассматривает ее уголовное дело, активистку обвиняют по трем статьям УК РФ - части 2 статьи 330.1 (неисполнение обязанностей иноагента), части 2 статьи 207.3 (распространение фейков про армию), части 1.1 статьи 282.2 (вовлечение в деятельность экстремистской организации).
Минюст признал Казанцеву** иноагентом в апреле 2024 года, в октябре 2025 года Росфинмониторинг внёс ее в перечень террористов и экстремистов.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Евгения Чирикова* - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Иноагента Чирикову* выселили из квартиры в Москве
9 ноября, 06:05
 
