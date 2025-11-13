https://ria.ru/20251113/sud-2054630255.html
Суд арестовал имущество депутата ДНР Бондаренко
Суд арестовал имущество депутата ДНР Бондаренко - РИА Новости, 13.11.2025
Суд арестовал имущество депутата ДНР Бондаренко
Имущество депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко арестовано в рамках уголовного дела о присвоении или растрате, говорится в судебных материалах,... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T00:38:00+03:00
2025-11-13T00:38:00+03:00
2025-11-13T00:38:00+03:00
донецкая народная республика
москва
курск
курская областная дума
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045905360_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_b59e7f4f8f5733e70ef3f7c47263d93c.jpg
https://ria.ru/20251024/dnr-2050493844.html
https://ria.ru/20251106/fortifikatsii-2053194793.html
https://ria.ru/20251101/sud-2052327418.html
донецкая народная республика
москва
курск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/02/2045905360_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_910dddc09cdf7b98b986afcb8fa563cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, москва, курск, курская областная дума, происшествия
Донецкая Народная Республика, Москва, Курск, Курская областная Дума, Происшествия
Суд арестовал имущество депутата ДНР Бондаренко
Суд арестовал имущество депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Имущество депутата народного совета ДНР Татьяны Бондаренко арестовано в рамках уголовного дела о присвоении или растрате, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что на имущество женщины был наложен арест.
Басманный суд Москвы
в начале октября арестовал Бондаренко до 24 ноября, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.
В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики
, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.
Сама женщина в ходе одного из судебных заседаний заявила, что ей вменяется присвоение или растрата на сумму 14 миллионов рублей. Бондаренко указала, что её оговорили, с начала СВО она помогла фронту техникой на "сотни миллионов рублей". Защита фигурантки утверждает, что её вина не доказана.
Бондаренко - уроженка Курска
, была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области
гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогла обналичить часть денежных средств – 30 миллионов рублей. Затем Бондаренко передала деньги экс-депутату Курской областной думы
Максиму Васильеву, утверждал Синьговский. Васильев также находится под арестом.
Синьговский заключил сделку со следствием и получил четырехлетний срок.