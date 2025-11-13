Рейтинг@Mail.ru
Мать погибшего в Якутске студента обратилась к омбудсмену - РИА Новости, 13.11.2025
11:41 13.11.2025
Мать погибшего в Якутске студента обратилась к омбудсмену
происшествия
якутск
россия
северо-восточный федеральный университет
республика саха (якутия)
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
происшествия, якутск, россия, северо-восточный федеральный университет, республика саха (якутия)
Происшествия, Якутск, Россия, Северо-Восточный федеральный университет, Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 13 ноя – РИА Новости. Мать погибшего в Якутске студента обратилась за помощью к региональному омбудсмену по правам человека, сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в Республике Саха (Якутия).
"Сардана Гурьева держит на личном контроле расследование преступления, жертвой которого стал студент юридического колледжа Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. Инцидент вскрыл системные проблемы с безопасностью в студенческих общежитиях, что побудило омбудсмена направить обращения во все ключевые ведомства республики. Поводом для немедленного реагирования стало обращение гражданки М. - матери пострадавшего студента", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что женщина попросила обеспечить объективное расследование, провести служебную проверку в отношении руководства колледжа и ответственных лиц, а также организовать повторный врачебный консилиум для определения тактики лечения её сына, состояние которого оценивалось как тяжелое.
Гурьева направила пакет официальных обращений в компетентные органы. Данные меры были приняты на фоне многочисленных сообщений в СМИ и социальных сетях о системных нарушениях в общежитиях Якутии, включая несанкционированное размещение посторонних лиц, фиктивную работу охраны и отсутствие необходимых мер контроля, что создает угрозу для жизни и здоровья студентов, добавили в аппарате.
Также омбудсмен встретилась со студентами 4-го курса юридического факультета СВФУ. "По итогам встречи было предложено организовать совместное мероприятие с юридической клиникой университета в рамках бесплатной правовой помощи... Уполномоченный продолжает мониторинг ситуации и держит на личном контроле ход рассмотрения всех направленных обращений", - информирует пресс-служба.
Ранее сообщалось, что 18-летний студент-первокурсник в Якутске умер после избиения в общежитии учебного заведения, случай вызвал резонанс. В СВФУ начались следственные мероприятия.
Подозреваемый, по данным СУСК России по региону, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
ПроисшествияЯкутскРоссияСеверо-Восточный федеральный университетРеспублика Саха (Якутия)
 
 
