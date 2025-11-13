Рейтинг@Mail.ru
В США поставили более двух миллионов долларов на встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 13.11.2025
19:20 13.11.2025
В США поставили более двух миллионов долларов на встречу Путина и Трампа
В США поставили более двух миллионов долларов на встречу Путина и Трампа - РИА Новости, 13.11.2025
В США поставили более двух миллионов долларов на встречу Путина и Трампа
Пользователи популярных в США сайтов со ставками на различные события заключили пари в общей сложности на два миллиона долларов на вероятность встречи... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T19:20:00+03:00
2025-11-13T19:20:00+03:00
в мире
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
сша
россия
в мире, сша, россия, дональд трамп, владимир путин
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
В США поставили более двух миллионов долларов на встречу Путина и Трампа

Американцы поставили $2 млн на вероятность встречи Путина и Трампа до конца года

© РИА Новости / Сергей БобылевВладимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Пользователи популярных в США сайтов со ставками на различные события заключили пари в общей сложности на два миллиона долларов на вероятность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа до конца года и склонны оценивать ее выше, чем перспективу прибыли экономики от введенных республиканцем пошлин, выяснило РИА Новости.
Сайт Polymarket предлагает ставку на встречу президентов РФ и США в Венгрии до конца года с вероятностью 11%, самой высокой она была в середине октября, когда о нем впервые заговорили — 83%. Агрегатор принял ставок на сотни тысяч долларов. Но самые активные споры ведутся на ставке "когда состоится встреча президентов": до конца ноября - почти 600 тысяч долларов ставок; до конца года, с вероятностью в 16%, 6 долларов при ставке в доллар - 1,3 миллиона долларов. Kalshi обещает превратить 100 долларов в 400, если главы государств встретятся до конца года. И столько же в случае разговора. В общей сложности сайт принял ставок на сто тысяч долларов. Вероятность встречи и разговора предлагается оценивать в 17%.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Встреча Путина и Трампа должна принести конкретный результат, заявил Рубио
Вчера, 02:53
При этом сайт Polymarket определяет вероятность того, что экспортная политика Трампа принесет доход на уровне 10%, то есть при ставке 1 доллар на успехе подходов администрации можно заработать 12. Оценка вероятности того, что пошлины принесут прибыль весь прошедший месяц, по данным сайта, была невысокой.
Пользователи другого агрегатора Kalshi ставят на решение Верховного суда. Вероятность того, что победителем выйдет администрация 28%. Резко меняется мнение пользователей сайта о том, сможет ли Трамп сократить дефицит в торговле решением о пошлинах. К средним 40% вероятности на ставку "да", иногда на день добавляются еще 10%.
Верховный суд США рассматривает иск, оспаривающий полномочия американского лидера по единоличному введению пошлин, и с требованием подтвердить, что право определять торговую политику закреплено за конгрессом. Если высшая инстанция решит, что Белый дом должен устанавливать протекционисткие меры с разрешения законодателей, администрации придется вернуть уплаченные экспортерами пошлины. Суммы называются разные, 100 миллиардов долларов, с учетом не работавшего правительства это нанесло бы экономике серьезный ущерб. Трамп может прибегнуть к другим экстренным мерам по введению пошлин, считают эксперты.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Песков: Путин и Трамп не могут встречаться ради встречи, нужна подготовка
26 октября, 13:35
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
