Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске. Архивное фото

Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

В США поставили более двух миллионов долларов на встречу Путина и Трампа

ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. Пользователи популярных в США сайтов со ставками на различные события заключили пари в общей сложности на два миллиона долларов на вероятность встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа до конца года и склонны оценивать ее выше, чем перспективу прибыли экономики от введенных республиканцем пошлин, выяснило РИА Новости.

США в Сайт Polymarket предлагает ставку на встречу президентов РФ Венгрии до конца года с вероятностью 11%, самой высокой она была в середине октября, когда о нем впервые заговорили — 83%. Агрегатор принял ставок на сотни тысяч долларов. Но самые активные споры ведутся на ставке "когда состоится встреча президентов": до конца ноября - почти 600 тысяч долларов ставок; до конца года, с вероятностью в 16%, 6 долларов при ставке в доллар - 1,3 миллиона долларов. Kalshi обещает превратить 100 долларов в 400, если главы государств встретятся до конца года. И столько же в случае разговора. В общей сложности сайт принял ставок на сто тысяч долларов. Вероятность встречи и разговора предлагается оценивать в 17%.

При этом сайт Polymarket определяет вероятность того, что экспортная политика Трампа принесет доход на уровне 10%, то есть при ставке 1 доллар на успехе подходов администрации можно заработать 12. Оценка вероятности того, что пошлины принесут прибыль весь прошедший месяц, по данным сайта, была невысокой.

Пользователи другого агрегатора Kalshi ставят на решение Верховного суда. Вероятность того, что победителем выйдет администрация 28%. Резко меняется мнение пользователей сайта о том, сможет ли Трамп сократить дефицит в торговле решением о пошлинах. К средним 40% вероятности на ставку "да", иногда на день добавляются еще 10%.