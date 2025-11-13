В Екатеринбурге предложили установить бюст Сталина

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Бюст Иосифа Сталина предложили установить в Екатеринбурге, эту инициативу обсудят на комиссии по топонимике в пятницу, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин.

"Нужен ли Екатеринбургу памятник (бюст) И.В. Сталину ? И если нужен, то где? Завтра (в пятницу – ред.) комиссия по топонимике рассмотрит соответствующую инициативу", – написал Сергин на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

Согласно опубликованным депутатом материалам проекта, подготовленным к заседанию, высота бюста Сталина вместе с постаментом может составить более 3,4 метра. Конкретное место установки памятника не указано, но желаемые локации – Бульвар Культуры в микрорайоне Уралмаш или территория у Окружного дома офицеров.

Из приложенного Сергиным документа следует, что с данной инициативой выступили региональная общественная организация "Грузинское общество "Сакартвело", Центр Сталина и "Интернациональный союз диаспор".