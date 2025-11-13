https://ria.ru/20251113/stalin-2054706356.html
В Екатеринбурге предложили установить бюст Сталина
В Екатеринбурге предложили установить бюст Сталина - РИА Новости, 13.11.2025
В Екатеринбурге предложили установить бюст Сталина
Бюст Иосифа Сталина предложили установить в Екатеринбурге, эту инициативу обсудят на комиссии по топонимике в пятницу, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин. РИА Новости, 13.11.2025
екатеринбург
иосиф сталин (джугашвили)
екатеринбург
В Екатеринбурге предложили установить бюст Сталина
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Бюст Иосифа Сталина предложили установить в Екатеринбурге, эту инициативу обсудят на комиссии по топонимике в пятницу, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин.
"Нужен ли Екатеринбургу
памятник (бюст) И.В. Сталину
? И если нужен, то где? Завтра (в пятницу – ред.) комиссия по топонимике рассмотрит соответствующую инициативу", – написал Сергин на своей странице в соцсети "ВКонтакте"
.
Согласно опубликованным депутатом материалам проекта, подготовленным к заседанию, высота бюста Сталина вместе с постаментом может составить более 3,4 метра. Конкретное место установки памятника не указано, но желаемые локации – Бульвар Культуры в микрорайоне Уралмаш или территория у Окружного дома офицеров.
Из приложенного Сергиным документа следует, что с данной инициативой выступили региональная общественная организация "Грузинское общество "Сакартвело", Центр Сталина и "Интернациональный союз диаспор".
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга РИА Новости пояснили, что это "пока только предложение", которое будет вынесено на совещание комиссии по топонимике в пятницу.