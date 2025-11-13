Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге предложили установить бюст Сталина - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:58 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/stalin-2054706356.html
В Екатеринбурге предложили установить бюст Сталина
В Екатеринбурге предложили установить бюст Сталина - РИА Новости, 13.11.2025
В Екатеринбурге предложили установить бюст Сталина
Бюст Иосифа Сталина предложили установить в Екатеринбурге, эту инициативу обсудят на комиссии по топонимике в пятницу, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T11:58:00+03:00
2025-11-13T11:58:00+03:00
екатеринбург
иосиф сталин (джугашвили)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029044496_0:69:2663:1567_1920x0_80_0_0_833bb6c477d853a42fc4e1bae4620696.jpg
https://ria.ru/20251101/roman-2052445274.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029044496_0:26:2663:2023_1920x0_80_0_0_b0c292bf7e0dca3c5b88213c9c633666.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, иосиф сталин (джугашвили)
Екатеринбург, Иосиф Сталин (Джугашвили)
В Екатеринбурге предложили установить бюст Сталина

Депутат гордумы Екатеринбурга Сергин предложил установить бюст Сталина в Городе

© AP PhotoПредседатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин
Председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© AP Photo
Председатель Совета народных комиссаров СССР и председатель Государственного комитета Обороны СССР, Генеральный секретарь ЦК ВКП (б) Иосиф Сталин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноя – РИА Новости. Бюст Иосифа Сталина предложили установить в Екатеринбурге, эту инициативу обсудят на комиссии по топонимике в пятницу, сообщил депутат гордумы Дмитрий Сергин.
"Нужен ли Екатеринбургу памятник (бюст) И.В. Сталину? И если нужен, то где? Завтра (в пятницу – ред.) комиссия по топонимике рассмотрит соответствующую инициативу", – написал Сергин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Согласно опубликованным депутатом материалам проекта, подготовленным к заседанию, высота бюста Сталина вместе с постаментом может составить более 3,4 метра. Конкретное место установки памятника не указано, но желаемые локации – Бульвар Культуры в микрорайоне Уралмаш или территория у Окружного дома офицеров.
Из приложенного Сергиным документа следует, что с данной инициативой выступили региональная общественная организация "Грузинское общество "Сакартвело", Центр Сталина и "Интернациональный союз диаспор".
В пресс-службе мэрии Екатеринбурга РИА Новости пояснили, что это "пока только предложение", которое будет вынесено на совещание комиссии по топонимике в пятницу.
И.В. Сталин - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Союзе писателей России представили графический роман о Сталине
1 ноября, 23:35
 
ЕкатеринбургИосиф Сталин (Джугашвили)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала