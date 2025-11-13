https://ria.ru/20251113/ssha-2054874231.html
США включили в санкционные списки четыре движения из Европы
США включили в санкционные списки четыре движения из Европы
США признали террористами 4 анархистских, антифашистских движения в Европе
ВАШИНГТОН, 13 ноя - РИА Новости. США добавили в санкционные списки четыре движения из Европы, пропагандирующих анархистские и революционные идеи и связанные с "Антифа", сообщил американский минфин.
Санкции коснулись немецкой Antifa-OST, в прошлом Hammer Gang, греческих "Вооруженное правосудие пролетариата" и "Самозащита рабочего класса", итальянской неформальной федерации анархистов (международный революционный фронт), говорится в обновленном списке офиса по контролю за иностранными активами минфина США.