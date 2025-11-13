Каждый пятый американец хочет покинуть США, показало исследование

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Каждый пятый американец хочет покинуть свою страну и обосноваться за рубежом, следует из исследования компании Gallup.
"Второй год подряд примерно каждый пятый американец заявляет, что хотел бы покинуть США и переехать на постоянное место жительства в другую страну, если бы у него была такая возможность. Повышенное желание эмигрировать в основном наблюдается у молодых женщин", - сообщается в материале.
По данным Gallup, 40% женщин в возрасте от 15 до 44 лет заявили о готовности переехать за рубеж при появлении такой возможности, что в четыре раза больше показателя 2014 года. При этом среди молодых мужчин желание эмигрировать выразили 19% - рекордный показатель за время проведения компанией подобных опросов.
Также в исследовании сообщается, что среди представителей поколения старше 45 лет доля желающих уехать из США достаточно мала: 14% среди женщин и 8% среди мужчин.