Каждый пятый американец хочет покинуть США, показало исследование

По данным Gallup, 40% женщин в возрасте от 15 до 44 лет заявили о готовности переехать за рубеж при появлении такой возможности, что в четыре раза больше показателя 2014 года. При этом среди молодых мужчин желание эмигрировать выразили 19% - рекордный показатель за время проведения компанией подобных опросов.