Рейтинг@Mail.ru
Каждый пятый американец хочет покинуть США, показало исследование - РИА Новости, 13.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 13.11.2025
https://ria.ru/20251113/ssha-2054814517.html
Каждый пятый американец хочет покинуть США, показало исследование
Каждый пятый американец хочет покинуть США, показало исследование - РИА Новости, 13.11.2025
Каждый пятый американец хочет покинуть США, показало исследование
Каждый пятый американец хочет покинуть свою страну и обосноваться за рубежом, следует из исследования компании Gallup. РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T16:56:00+03:00
2025-11-13T16:56:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_181675e72678e4aa2fad1f9d1fce83fd.jpg
https://ria.ru/20251026/ssha-2050636816.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156196/27/1561962774_294:0:3025:2048_1920x0_80_0_0_6453e4dc4126c6eca20f0b60e5c0e747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша
В мире, США
Каждый пятый американец хочет покинуть США, показало исследование

Gallup: каждый пятый американец хочет уехать из США

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкФлаг Соединенных Штатов Америки
Флаг Соединенных Штатов Америки - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Флаг Соединенных Штатов Америки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Каждый пятый американец хочет покинуть свою страну и обосноваться за рубежом, следует из исследования компании Gallup.
"Второй год подряд примерно каждый пятый американец заявляет, что хотел бы покинуть США и переехать на постоянное место жительства в другую страну, если бы у него была такая возможность. Повышенное желание эмигрировать в основном наблюдается у молодых женщин", - сообщается в материале.
По данным Gallup, 40% женщин в возрасте от 15 до 44 лет заявили о готовности переехать за рубеж при появлении такой возможности, что в четыре раза больше показателя 2014 года. При этом среди молодых мужчин желание эмигрировать выразили 19% - рекордный показатель за время проведения компанией подобных опросов.
Также в исследовании сообщается, что среди представителей поколения старше 45 лет доля желающих уехать из США достаточно мала: 14% среди женщин и 8% среди мужчин.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Почти половина американцев чувствуют себя чужими в США, показал опрос
26 октября, 02:29
 
В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала