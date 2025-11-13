Ульянов прокомментировал заявления США о подготовке ядерных испытаний

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Чтобы разобраться в заявлениях американской стороны о подготовке ядерных испытаний, нужно обращаться к дельфийскому оракулу, с иронией заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Тут уже дельфийского оракула нужно призвать, наверное, на помощь. Наверное, дело в том, что американцы, вернее, президент (США Дональд Трамп - ред.) выступил экспромтом, без подготовки, закрутил интригу. И теперь сами американцы не знают, как из этой ситуации выходить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.