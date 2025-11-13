Рейтинг@Mail.ru
Ульянов прокомментировал заявления США о подготовке ядерных испытаний
15:58 13.11.2025 (обновлено: 15:59 13.11.2025)
Ульянов прокомментировал заявления США о подготовке ядерных испытаний
Ульянов прокомментировал заявления США о подготовке ядерных испытаний - РИА Новости, 13.11.2025
Ульянов прокомментировал заявления США о подготовке ядерных испытаний
Чтобы разобраться в заявлениях американской стороны о подготовке ядерных испытаний, нужно обращаться к дельфийскому оракулу, с иронией заявил постоянный... РИА Новости, 13.11.2025
2025-11-13T15:58:00+03:00
2025-11-13T15:59:00+03:00
в мире
россия
сша
вена
дональд трамп
михаил ульянов (дипломат)
владимир путин
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
сша
вена
в мире, россия, сша, вена, дональд трамп, михаил ульянов (дипломат), владимир путин, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, Россия, США, Вена, Дональд Трамп, Михаил Ульянов (дипломат), Владимир Путин, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
Ульянов прокомментировал заявления США о подготовке ядерных испытаний

Ульянов: чтобы понять заявления США о ядерных испытаниях, нужен оракул

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов. Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Чтобы разобраться в заявлениях американской стороны о подготовке ядерных испытаний, нужно обращаться к дельфийскому оракулу, с иронией заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Тут уже дельфийского оракула нужно призвать, наверное, на помощь. Наверное, дело в том, что американцы, вернее, президент (США Дональд Трамп - ред.) выступил экспромтом, без подготовки, закрутил интригу. И теперь сами американцы не знают, как из этой ситуации выходить", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Песков прокомментировал слова Рубио об испытаниях ядерного оружия США
Вчера, 13:10
Как допустил Ульянов, в США могут спустить ситуацию на тормозах, но вполне вероятно, что Вашингтон может и перейти к полноценным ядерным испытаниям.
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Московский Кремль. - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
В Кремле оценили влияние темы ядерных испытаний на отношения России и США
5 ноября, 22:19
 
В миреРоссияСШАВенаДональд ТрампМихаил Ульянов (дипломат)Владимир Путинмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
