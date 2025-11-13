Ульянов прокомментировал заявления США о подготовке ядерных испытаний

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Чтобы разобраться в заявлениях американской стороны о подготовке ядерных испытаний, нужно обращаться к дельфийскому оракулу, с иронией заявил постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.