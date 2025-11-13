Рейтинг@Mail.ru
15:18 13.11.2025 (обновлено: 15:37 13.11.2025)
США могут перейти к полноценным ядерным испытаниям, считает Ульянов
в мире, сша, россия, михаил ульянов (дипломат), межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
В мире, США, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
США могут перейти к полноценным ядерным испытаниям, считает Ульянов

Ульянов допустил, что США могут перейти к полноценным ядерным испытаниям

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Ульянов
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Ульянов . Архивное фото
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. США могут перейти к полноценным ядерным испытаниям, в Республиканской партии много влиятельных людей, которые поддерживают эту идею, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Вполне вероятно, что действительно они перейдут к натурным ядерным испытаниям, полноценным. Во всяком случае, в Республиканской партии много влиятельных людей, которые высказываются в пользу такого решения", - сказал Ульянов в прямом эфире телеканала "Россия 24"
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Ульянов оценил международную реакцию на заявления США о ядерных испытаниях
Вчера, 15:31
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что обещание Трампа о возобновлении ядерных испытаний направлено на проверку безопасности оружия.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Ульянов: США не прояснили свою позицию по ядерным испытаниям
10 ноября, 19:25
 
В миреСШАРоссияМихаил Ульянов (дипломат)межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
