США воспользовались своими резервами в МВФ для помощи Аргентине, пишет FT
11:48 13.11.2025
США воспользовались своими резервами в МВФ для помощи Аргентине, пишет FT
в мире
аргентина
сша
вашингтон (штат)
скотт бессент
мвф
в мире, аргентина, сша, вашингтон (штат), скотт бессент, мвф
В мире, Аргентина, США, Вашингтон (штат), Скотт Бессент, МВФ
МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. США изъяли из своих резервов в Международном валютном фонде около 900 миллионов долларов для оказания Аргентине помощи в осуществлении долговой выплаты, сообщает газета Financial Times.
"США изъяли порядка 900 миллионов долларов из своих резервов в МВФ, тогда как Аргентина получила сумму аналогичного размера в преддверии осуществления критически важной долговой выплаты. Финансовые аналитики указали на усилия Вашингтона по поддержке правительства Хавьера Милея", - говорится в публикации.
Газета отмечает, что эти транзакции имели место в октябре, а Аргентина должна была осуществить долговую выплату фонду в размере 840 миллионов долларов не позднее 1 ноября.
В начале октября министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что США готовы принять экстренные меры для стабилизации аргентинского рынка и завершили работу над соглашением о валютном свопе с центробанком Аргентины на сумму 20 миллиардов долларов.
Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что американские банки стремятся к получению дополнительных гарантий при кредитовании "фактически обанкротившейся" Аргентины.
