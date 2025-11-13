ВС США не привлекут к ответственности за удары в Карибском море, пишет WP

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Минюст США подготовил секретное заключение, согласно которому военнослужащие США, участвующие в ударах по катерам в Карибском море, не понесут правовой ответственности, говорится в публикации Washington Post со ссылкой на источники.
В период с сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский канал NBC также сообщал, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы, которые могут начаться через несколько недель.
"Управление юрисконсульта министерства юстиции в секретном заключении, составленном летом, указало, что военнослужащие, участвующие в военных ударах по судам, подозреваемым в наркотрафике в Латинской Америке, не будут подвергаться судебному преследованию в будущем", - говорится в публикации.
В статье сообщается, что поводом к подготовке данного документа стала обеспокоенность внутри правительства, что такие удары станут противозаконными.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что президент США готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил журналистам информацию газеты New York Times, которая сообщила, что Белый дом разрешил ЦРУ проводить секретные операции в Венесуэле с целью дестабилизации правительства президента Николаса Мадуро. Правительство Венесуэлы осудило это заявление президента США, назвав его утверждения "тяжелейшим нарушением международного права".